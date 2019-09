Kate Middleton e Meghan Markle incinte insieme: sospese le scommesse

editato in: da

Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta e Meghan Markle avrà il secondo figlio nel 2020.

I rumors impazzano Oltremanica, ma procediamo con ordine. La gravidanza di Kate ormai è data quasi per certa, tanto che i bookmaker hanno sospeso le scommesse, preoccupati evidentemente di dover pagare troppe vincite e quindi di andare in perdita. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Alex Apati dell’agenzia Ladbrokes ha dichiarato: ‘Abbiamo sospeso le scommesse su Kate, perché molto probabilmente partorirà nel 2020“.

La tesi di una quarta gravidanza di Lady Middleton è avvalorata anche dalle rivelazioni fatte da sua figlia Charlotte a un’amichetta. Senza contare il pancino sospetto che la Duchessa ha esibito nelle ultime uscite pubbliche.

Mentre per quanto riguarda Meghan, che ora si trova in Sudafrica con Harry e il piccolo Archie, si vocifera che sia già in dolce attesa del secondo figlio e la prova starebbe nelle forme arrotondate che non esita a mostrare. Le curve dunque non sarebbero il frutto della prima gravidanza, ma bensì di una seconda. In fondo, i Duchi del Sussex avevano dichiarato di voler ancora un altro figlio e di non aver intenzione di aspettare molto tempo per metterlo al mondo, anche perché l’ex attrice ha 38 anni.

Gli outfit che sta sfoggiando in viaggio proverebbero secondo alcuni la seconda gravidanza. Lady Markle ha scelto un guardaroba particolare, con abiti morbidi e camicioni. Ha riciclato il vestito premaman, utilizzato lo scorso autunno in Australia e poi la tuta nera con cintura a fiocco intorno alla vita sembra proprio esaltare i fianchi e il ventre morbido. Gli scommettitori hanno aumentato la probabilità che la moglie di Harry sia incinta, passando da 2/1 a 8/11, come riporta il Daily Mail.

D’altro canto, però, non possiamo non notare che se Meghan fosse davvero incita si toccherebbe sempre il pancino, come ha fatto per i nove mesi di attesa di Archie. Ma al momento la Duchessa non ne ha fatto cenno.

Forse, qualcosa bolle davvero in pentola e la Famiglia Reale potrebbe crescere nel 2020. Se così fosse, Kate e Meghan sarebbero incinte insieme per la prima volta. E a fare loro compagnia potrebbe esserci anche la Principessa Eugenia di York, cugina di William e Harry, che si è sposata lo scorso anno.