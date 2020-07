Kate Middleton e Meghan Markle, il Royal Wedding che potrebbe farle incontrare

editato in: da

Amelia Spencer, la nipote di Lady Diana si sposa

Amelia Spencer, nipote di Lady Diana, si sposa. E il suo matrimonio potrebbe essere l’occasione per far incontrare nuovamente Kate Middleton e Meghan Markle, un’opportunità più unica che rara al punto in cui stanno le cose.

Ma procediamo con ordine. Amelia Spencer è figlia di Charles Spencer, sorella della più nota Kitty Spencer, nipote di Diana e cugina di primo grado di William e Harry. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato storico, Greg Mallett che ha annunciato il lieto evento con alcune immagini condivise sul suo profilo Instagram.

Amelia e Greg si sono conosciuti ai tempi dell’università, la loro storia d’amore è iniziata 10 anni fa e ora è arrivato il momento di fare il grande passo verso l’altare. Mallett racconta di aver fatto la proposta alla fidanzata il 22 luglio scorso: “Ho chiesto all’amore della mia vita di trascorrere il resto della sua esistenza con me e ha detto sì. Non potrei essere più felice, ti amo con tutto il mio cuore Amelia”. Una dedica coi fiocchi che accompagna romantiche foto della coppia mentre si bacia teneramente e un solitario, simile a quello di Meghan, spunta all’anulare di Lady Spencer.

Ora la data delle nozze non è stata ancora comunicata, ma salvo l’emergenza sanitaria, è probabile che al matrimonio siano invitati William e Harry, in quanto parenti prossimi della sposa, e di conseguenza saranno presenti anche le loro mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Forse anche i rispettivi figli potrebbero avere un ruolo come paggetti e damigella.

Dunque, le nozze di Amelia e Greg potrebbero far accadere il miracolo: ossia riunire le due cognate, anche se probabilmente staranno a debita distanza l’una dall’altra. Ormai la situazione tra i Cambridge e i Sussex è precipitata e a far traboccare il vaso ci sarebbe la biografia di Harry e Meghan, Finding Freedom, di prossima uscita, che ritrae Kate e William come ostili nei confronti della Markle. Non solo loro, certo, anche il resto della Famiglia Reale sarebbe colpevole di aver maltrattato la moglie di Harry.

Sta di fatto che dallo scorso marzo Harry e Meghan vivono a Los Angeles e isolati rispetto alla Famiglia Reale. A maggio sarebbero dovuti tornare in Inghilterra per il matrimonio di Beatrice di York, che però è stato rimandato e poi celebrato a luglio in segreto e in forma privata. Nemmeno William e Kate erano presenti.

I Sussex poi avrebbero dovuto trascorrere in agosto un breve periodo a Balmoral, la cui presenza è stata richiesta dalla Regina, ma pare abbiano declinato l’invito, cosa che impedirà alla Sovrana e a suo marito Filippo, 99 anni, di rivedere il bis-nipote, Archie.