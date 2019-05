Kate Middleton e Meghan Markle disertano il Garden Party: Eugenia e Beatrice le sostituisco

editato in: da

Eugenia e Beatrice di York al Garden Party con Harry

Kate Middleton e Meghan Markle grandi assenti al nuovo appuntamento del Garden Party organizzato dalla Regina a Buckingham Palace.

Ma Elisabetta non se ne preoccupa e sostituisce le due Duchesse con le nipoti Eugenia e Beatrice di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Le due Principesse danno il meglio di sé in fatto di look, ma il loro allure non è certo paragonabile a quello di Kate e Meghan.

A dir la verità, la loro assenza è giustificata. Lady Middleton con William si è già fatta vedere alla prima serata del prestigioso evento. Mentre Lady Markle è in congedo maternità. In ogni caso, Sua Maestà invita a sé le altre nipoti.

Beatrice, 30 anni, indossa un abito di seta a fiori, firmato The Vampire’s Wife, da 1.525 sterline. Il vestito però esagera con le balze ed è decisamente troppo fasciante. La Principessa lo abbina con un cappello a fascia, tanto amato da Kate, e una borsa di paglia.

Sua sorella Eugenia, 29 anni, sfoggia un outfit più sobrio, anche nel prezzo: mise rosa pallido con gonna a pieghe, firmata Sandro Paris, da 352 sterline. Il tutto completato con cappello a veletta, scarpe argentate e clutch.

Le due Principesse sono le ospiti di spicco del Garden Party. Ma anche se Kate e Meghan non ci sono, il confronto è inevitabile e si risolve a sfavore delle sorelle, in passato definite dalla stampa inglese come le “sorellastre di Cenerentola”, rispetto a Lady Middleton.

Ad allietare la serata ci pensa Harry che s’intrattiene con le cugine, scambia con loro battute e sorrisi. Il Duca del Sussex è appena tornato su un volo di linea da un breve viaggio a Roma. E probabilmente non vede l’ora di rientrare a Frogmore Cottage per stare con sua moglie e suo figlio Archie che ha tre settimane appena.