Kate Middleton e Meghan Markle, come stanno davvero le cose tra loro

Meghan Markle, foto inedite e Natale lontano dalla Regina

Kate Middleton e Meghan Markle non sono amiche e non si piacciono, questo ormai è ufficiale. Ma non sono due ingenue e non perdono il loro tempo a farsi la guerra inutilmente.

Così ha rivelato una fonte vicina alla Famiglia Reale, come riporta il Daily Mail. Meghan è consapevole di essere “costantemente contrapposta alla futura Regina d’Inghilterra, Kate Middleton”, ma per niente scoraggiata da tale confronto, “trova la situazione stimolante“. Pare dunque che la vera spina nel fianco per Lady Markle non sia la cognata, ma i media che scandagliano continuamente la sua vita.

Le due Duchesse, quindi, semplicemente si ignorano, consapevoli entrambi del loro ruolo istituzionale differente all’interno della Monarchia. Un’amica di Meg ha dichiarato al magazine People che l’ex attrice non vuole “adattarsi allo stampino”, secondo i dettami del protocollo, mentre Lady Middleton è stata educata fin da piccola a far parte della Famiglia Reale.

Sottolinea poi l’insider la grande differenza tra le due donne. Quando la Markle è arrivata a Corte era già una donna matura, mentre Kate ha conosciuto William quando era una studentessa alla St. Andrews University. Le Duchesse sono concentrare oggi più sulle loro rispettive famiglie che a darsi battaglia.

L’amica di Meghan sottolinea poi che la moglie di Harry “ha ben chiaro che Kate è destinata a diventare Regina”. Quello che è veramente impegnativo e stressante, prosegue la donna, “è quando vengono messe l’una contro l’altra. È una sfida per entrambe. Ma Meghan ha la sua vita e Kate la sua“.

Le rivelazioni arrivano proprio mentre i Duchi del Sussex hanno iniziato la loro pausa di 6 settimane dagli impegni di Corte. Harry e Meghan col piccolo Archie trascorreranno la Festa del Ringraziamento e Natale con la mamma di lei, Doria Ragland. Hanno quindi declinato l’invito di Elisabetta.

Sebbene la Sovrana abbia dato il proprio consenso, fonti vicine alla Corte hanno affermato che è di umore pessimo per non poter riunire la famiglia a Natale. Stando sempre all’amica di Meghan, “i Duchi del Sussex stanno cercando di avere una vita pubblica differente e di cambiare le regole“. William e Kate non ne hanno la possibilità, dato il loro ruolo all’interno della Monarchia.