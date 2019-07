Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle per la prima volta insieme coi figli

Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day.

Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis.

L’occasione è l’annuale partita di polo che si tiene al Polo Club di Wokingham, nel Surrey, dove quasi sempre William e Harry partecipano attivamente. Come quest’anno che si sono sfidati giocando per squadre avverse. La coppa è andata al fratello maggiore, per la cronaca.

Kate ha sfoggiato un fresco abito rosa, colore indossato anche da Letizia di Spagna, di L.K. Bennett (325 sterline) e le sue adorate scarpe di corda, firmate Castaner, che ha abbinato a una borsa rossa di Mulberry. Meghan invece indossava un ampio vestito verde oliva di Lisa Marie Fernandez (545 sterline) che normalmente si porta con una cintura in vita, ma Lady Markle preferisce tenerlo morbido per non sottolineare le forme ancora arrotondate dalla gravidanza.

Il piccolo Archie è in braccio alla mamma. Indossa un fresco body bianco, senza calzine e cappellino. Meghan lo coccola e lo bacia, proteggendo la pelle chiara con la crema solare. Kate invece è alle prese col suo terzogenito, Louis, che ha appena 15 mesi e incomincia a esplorare il prato. È la prima volta che partecipa a questo evento. Lo scorso anno Lady Middleton preferì lasciarlo a casa dovendo badare a George e Charlotte che ora sono più autonomi.

Le Duchesse si incontrano all’ombra di un grande albero e Kate sorride al nipotino, ma non interagiscono molto tra loro, forse troppo occupate dai figli o forse perché non hanno molto di cui parlare a causa delle molteplici incomprensioni sorte tra loro. Mentre Louis riserva al cuginetto smorfie e linguacce.

I royal baby insieme sono davvero uno spasso e per un paio d’ore le tensioni svaniscono.