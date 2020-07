Kate Middleton e Harry beffati da Camilla: subiscono la decisione del Principe Filippo

editato in: da

Principe Filippo, Camilla Parker Bowles diventa colonnello

Il Principe Filippo a 99 anni torna a lavorare e conferisce il titolo di colonnello a Camilla Parker Bowles, un vero e proprio smacco per Kate Middleton e soprattutto per Harry che probabilmente avrebbe apprezzato di ereditare dal nonno l’alto grado militare.

Certo, chi avrebbe immaginato che la donna definita “rottweiler” ai tempi di Diana, avrebbe coronato il suo sogno d’amore col Principe Carlo e soprattutto avrebbe ottenuto dalle mani del marito di Sua Maestà una carica così prestigiosa. E invece è accaduto. Il Principe Filippo, in gran forma nonostante la veneranda età, ha sceso i gradini per accedere alla corte del Castello di Windsor senza alcun sostegno, ha perfino scherzato con un soldato sulla sua forma fisica e si è rivolto a Camilla per conferirle la carica di colonnello della fanteria, ruolo che ha tenuto per 70 anni.

La Duchessa di Cornovaglia, di verde vestita, ha accettato impettita e orgogliosa il titolo. La cerimonia si è svolta in tre minuti, all’aperto, nel rispetto della distanza sociale. Il Duca di Edimburgo è sembrato di ottimo umore e ha sottolineato il grande onore di partecipare a questo evento: “Non credo che farò mai più niente di simile nella mia vita, è stato un grande onore partecipare a questo evento”.

Dunque, Camilla con questo atto ha consolidato ulteriormente la sua posizione a Palazzo e si appresta a salire al trono al fianco di Carlo. Le voci secondo cui il Principe era pronto ad abdicare in favore di William e Kate Middleton sembrano non trovare conferma. E soprattutto la Duchessa di Cambridge si trova messa in ombra dalla Parker Bowles, ancora una volta.

Ma chi ha perso più di tutti è Harry. Infatti, con ogni probabilità, se non avesse lasciato la Famiglia Reale, il ruolo di colonnello sarebbe andato a lui e non alla sua matrigna, almeno questo è quanto suppone l’Express. Tra l’altro il figlio di Carlo e Diana è orgoglioso del suo passato militare e ha molto sofferto per le rinunce che ha dovuto fare in tal senso, dopo che si è trasferito a Los Angeles. Tra l’altro Harry nel 2017 ereditò proprio dal nonno il titolo di Capitano Generale dei Royal Marines. Quindi, con molta probabilità, avrebbe ricevuto molti degli incarichi militari del Duca di Edimburgo.