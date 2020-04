Kate Middleton e Camilla, i loro segreti svelati in foto private

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton, William, Carlo e Camilla sono isolati nelle loro magioni di campagna e lavorano da casa. Le foto dei loro studi privati, condivise su Twitter, rivelano segreti sulla loro personalità, rimasti fino a ora nascosti.

A confidarli a Femail, sono le interior designer, Katharine Pooley e Nadia McCowan Hill, che hanno analizzato le immagini delle scrivanie “reali”.

Kate ha iniziato a lavorare dal suo appartamento a Kensington Palace lo scorso mese, concludendo gli impegni pubblici con William in un centro di emergenza sanitaria dove ha incontrato alcuni medici e infermieri. Per altro, i Duchi si sono esposti al contagio, dato che alcuni degli operatori sono stati trovati positivi al virus.

In ogni caso, Lady Middleton si è trasferita con la famiglia nel Norfolk, da dove ha pubblicato la foto mentre parla al telefono con una associazione benefica ed è in ottima salute. La foto in questione è stata studiata da Pooley che ha sottolineato come lo studio di Kate sia stato arredato “per avere i figli intorno a lei mentre lavora. C’è una sedia per bambini in un angolo, la scrivania è piena di libri per i piccoli, c’è un divano con cuscini che è ideale per una giovane famiglia”.

McCowan Hill invece ha sottolineato come i classici della letteratura sulla sua scrivania rivelano “la passione per lo stile senza tempo di Kate”. La presenza del divano e di sedie in miniatura mostrano come lo studio della Duchessa sia integrato col resto della casa. Le due esperte concordano nel fatto che Kate divida le sue giornate tra la cura dei figli e i suoi doveri di Corte.

Lo studio di William rivela invece “una forte etica del lavoro“. La scrivania sgombra di oggetti, tranne quelli essenziali come la stampante e il telefono, sono un chiaro indizio di come il Duca sia determinato a portare a compimento i suoi obiettivi.

La foto del Principe Carlo al lavoro nella sua dimora di Birkhall invece mostra un ufficio improvvisato. Carlo consulta le mail sul tavolo da pranzo e questo, secondo le esperte, indica una grande capacità di concentrazione che gli permette di lavorare ovunque. Il Principe si comporta come un Re ed è pienamente consapevole del suo ruolo.

Anche Camilla ha condiviso una sua foto mentre lavora nella dimora scozzese. La Duchessa è ritratta con un golf rosa alla sua scrivania mentre telefona. Katharine ha notato il suo “senso del lavoro. Dà l’impressione di essere estremamente produttiva e dà l’idea di essere molto impegnata. Infatti la sua scrivania è piena di carte e anche la libreria alle sue spalle non ha uno spazio vuoto”. Inoltre, le molte fotografie di famiglia rivelano quanto per lei siano importanti, specialmente in questo periodo, i parenti più stretti.

Nadia invece sottolinea la presenza, tra le molte carte, di alcuni disegni fatti da Camilla che denotano “una personalità artistica“. I molti libri sullo sfondo danno un messaggio di relax, forse tra qui volumi ci sarà anche la saga di Harry Potter per la quale Camilla ha una vera e propria passione. Mentre i fiori freschi sulla scrivania sottolineano il legame della Duchessa con la natura.