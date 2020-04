Kate Middleton, la dolce sorpresa della Regina per i suoi figli

editato in: da

In pubblico non si concede mai manifestazioni di affetto, come vuole il rigido protocollo da lei stessa imposto, ma la Regina Elisabetta II è una bisnonna orgogliosa dei suoi bellissimi nipotini. E proprio per questo motivo si starebbe preparando per una tenerissima sorpresa di compleanno per la secondogenita e il terzogenito dei Duchi di Cambridge.

Nei prossimi giorni, la Famiglia Reale festeggerà infatti due importanti appuntamenti: il 23 aprile, il piccolo Louis compirà due anni, mentre il 2 maggio sarà il compleanno di Charlotte, che spegnerà cinque candeline. È molto probabile che Kate e William, proprio come hanno fatto con la Pasqua, trascorreranno le settimane a venire nella splendida tenuta di Anmer Hall, nei pressi di Norfolk. Si tratta di un posto bellissimo, dove la natura regna sovrana, il luogo perfetto per tre giovanissimi principini che amano stare all’aria aperta – soprattutto ora che la primavera è finalmente sbocciata.

Purtroppo, il compleanno di Charlotte e quello di Louis sarà decisamente diverso dal solito: dovranno festeggiarlo in famiglia, lontani dai loro cari. Non ci saranno i nonni materni, ai quali i bambini sono molto legati e che partecipano sempre alle feste di famiglia. E naturalmente non ci sarà la Regina Elisabetta II, che in questo momento si trova presso l’affascinante castello di Windsor. Quest’ultima, però, ha in mente una bellissima sorpresa per i suoi nipotini, almeno stando a quanto rivelato da alcuni esperti della Royal Family.

Come riporta l’Express, in questo periodo la Regina ha imparato ad utilizzare la tecnologia per svolgere i suoi incarichi istituzionali: sarebbe ormai diventata bravissima nel tenere videoconferenze online. I suoi nipotini, e non stiamo parlando solamente di George, Charlotte e Louis, hanno già sfruttato i potenti mezzi di internet per mandare i loro saluti alla bisnonna, dei dolcissimi messaggi che avranno sicuramente scaldato il cuore della sovrana. E a quanto pare lei stessa è pronta ad inviare i suoi auguri speciali via web ai due principini che si apprestano a compiere gli anni.

Siamo sicuri che questa sarà una sorpresa davvero gradita da Charlotte e Louis, che sono molto affezionati alla loro Gan-Gan – questo il simpatico soprannome che, come svelato da Kate Middleton, il piccolo George ha dato alla nonna quando era più piccolino. Il loro sarà dunque un compleanno molto particolare, ma non mancherà l’affetto della bellissima famiglia che li circonda.