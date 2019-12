Kate Middleton, la dolcissima rivelazione sul piccolo Louis che fa sorridere tutti

editato in: da

Sembra passato solamente un giorno da quando Kate e William hanno annunciato la nascita del loro terzogenito, Louis di Cambridge. In realtà, invece, il piccolo ha ormai più di un anno e cresce molto in fretta. Infatti, ha già iniziato a compiere i primi passi e a parlare.

Era il 23 giugno del 2018 quando il piccolo Louis Arthur Charles di Cambridge è venuto al mondo. Nato dal matrimonio di William e Kate e fratello minore dei già famosissimi George e Charlotte, è stato accolto con grande gioia ed è sempre fonte di grande curiosità da parte della stampa. Il suo esordio sul balcone di Buckingam Palace al Trooping the Colour lo scorso giugno ha attirato gli sguardi dei giornalisti. Vederlo salutare, d’altronde, ha fatto sorridere tutti.

Non c’è da stupirsi, quindi, se ogni piccolo dettaglio sulla vita del piccolo reale diventi immediatamente interessante. L’ultimo tenerissimo aneddoto è stato raccontato proprio da mamma Kate e papà William, particolarmente orgogliosi dei loro figli. Durante uno show televisivo natalizio, A Berry Royal Christmas, i due hanno rivelato una delle primissime parole pronunciate da Louis.

Intervistata da Mary Berry, famosissima scrittrice di libri di ricette, esperta di food inglese ed ex giudice di Bake Off, Kate Middleton non ha potuto fare a meno di raccontare quale sia stata una delle prime parole di Louis. E la rivelazione ha lasciato tutti sorpresi. Non ‘mamma’ e neanche ‘papà’, bensì ‘Mary’, il nome della presentatrice:

Una delle prime parole di Louis è stata proprio Mary – ha affermato la duchessa di Cambridge con un gran sorriso – perché nella nostra cucina ci sono tutti i tuoi libri di cucina proprio alla sua altezza. Il tuo volto è su tutte le copertine. Probabilmente, se ti incontrasse saprebbe riconoscerti.

Un grande onore per Mary Berry, che non potrebbe ritenersi più soddisfatta di così. Louis Athur Charles, intanto, continua a raccogliere la simpatia del popolo inglese e non solo. Già al Trooping the Coulor tutti avevano notato come, nonostante l’età, fosse già a suo agio di fronte ad un grande pubblico e di come, a differenza del più timido George, apparisse perfettamente a suo agio. Come ci stupirà il piccolo la prossima volta?