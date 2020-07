Kate Middleton, la difficile decisione sull’educazione di George

editato in: da

Kate Middleton e il Principe William sono molto attenti all’educazione dei loro tre figli, il Principe George, la piccola Charlotte e l’ultimo nato, Louis. Secondo quanto rivelato da Ingrid Seward, direttrice della rivista Majesty, in questo periodo starebbero valutando diversi aspetti relativi alla futura istruzione dei tre Principini.

Rilasciando dichiarazioni ai colleghi del tabloid Ok!, la giornalista ha fatto presente che, a suo dire, i Duchi di Cambridge aspetteranno di vedere come si svilupperanno le personalità dei tre figli per valutare un’eventuale iscrizione a un collegio, che vorrebbe dire vivere lontano da casa. La Seward ha sottolineato che William, avendo vissuto un trauma durante la sua infanzia, è molto attento al benessere mentale dei tre bambini.

La giornalista ha specificato che, mentre Charlotte ha un carattere vivace e molta fiducia in se stessa, George è invece più timido e si adatterebbe difficilmente alla vita da collegio. Ha altresì detto che, nel caso in cui dovessero fare quest’ultima scelta, Kate, che proprio al college ha conosciuto la migliore amica Emilia Jardine-Paterson, si sentirebbe più tranquilla vista la possibilità di introdurre il figlio in un ambiente protetto dove, proprio in virtù di questo aspetto, potrebbe avere più libertà.

L’esperta di vicende della Famiglia Reale ha dichiarato pure che, nell’eventualità in cui Kate e William dovessero optare per una soluzione diversa dal collegio per l’istruzione dei figli, la cosa non verrebbe certo vista male. I britannici, infatti, sono abituati da tempo a vedere membri di The Firm che ‘rompono’ il protocollo.

Gli studi in collegio sono una tradizione radicata tra i Reali inglesi. Per rendersene conto, basta ricordare che William, a otto anni, è diventato un alunno della Ludgrove School, collegio del Berkshire. Anche il Principe Carlo da giovane ha studiato in collegio – in due, per la precisione – e ha definito tale esperienza disastrosa.

Concludiamo rammentando che il Principino George e la sorella minore – per i quali, anche secondo alcuni amici della coppia, i Duchi di Cambridge starebbero pensando a un percorso educativo meno tradizionale – sono attualmente iscritti alla Thomas’s Battersea School di Londra, un istituto privato la cui retta ammonta a circa 20mila sterline annue e nel cui piano di studi sono compresi diversi corsi, dal francese al balletto.