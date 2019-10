Kate Middleton, il fratello su Instagram svela come ha superato la crisi

editato in: da

Fresco di annuncio di fidanzamento ufficiale con Alizee Thevenet, 30 anni, il fratello di Kate Middleton sta vivendo un momento oggettivamente molto felice. La vita di James Middleton non è però sempre stata così serena.

In occasione del World Mental Health Day – che ha visto in prima linea anche il Principe Harry con un video girato in compagnia del cantante Ed Sheeran – il fratello di Kate e Pippa Middleton ha infatti rivelato di aver passato un periodo di “insopportabile oscurità”, dal quale è uscito grazie al suo cocker spaniel Ella.

Il rapporto speciale con l’amica 4 zampe è stato omaggiato dall’uomo d’affari inglese con un post su Instagram. James Middleton, classe 1987 (è il più giovane dei tre fratelli), non è la prima volta che parla della sua lotta contro la depressione.

Intervistato dal Daily Mail lo scorso mese di giugno, il fratello di Kate – che ha iniziato la sua storia imprenditoriale nel 2013 fondando una società dedicata alla produzione di biglietti di auguri – ha raccontato delle difficoltà incontrate durante l’infanzia per via della dislessia e della diagnosi di un disturbo da deficit dell’attenzione.

Ha inoltre affermato di essersi sentito giudicato perché fratello di Kate e di essere riuscito a intraprendere il percorso terapeutico giusto grazie all’aiuto della fondazione Heads Together, realtà sostenuta proprio dal cognato e dalla sorella.

Il loro supporto è stato quindi decisivo. A contribuire alla vittoria di James contro la depressione ci ha però pensato anche la tenerissima Ella che, come si può leggere dalla caption del post pubblicato su Instagram, è stata fondamentale per aiutare il suo padrone a sentirsi coraggioso.

Nel commovente post, James Middleton ha condiviso dettagli dolcissimi che fanno battere il cuore a chiunque ami i cani. Parlando del “tocco gentile del suo naso bagnato”, il fratello di Kate ha tracciato un ritratto molto toccante del suo cane, affermando che le sarà sempre in debito.

A quanto pare Ella non è stata la sola 4 zampe importante nella vita del cognato di William. James Middleton è infatti un grande appassionato di cani e, nei mesi scorsi, raccontando sempre del periodo trascorso all’insegna dell’angoscia e della solitudine, ha parlato di come Ella, Zulu, Luna, Mabel e Inka siano stati decisivi per aiutarlo, dopo 13 anni di sofferenza, a uscire dalla patologia psichica.