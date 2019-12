Kate Middleton dà forfait con la Regina. È crisi con William e il figlio George la sostituisce

editato in: da

Kate Middleton e William sono davvero in crisi? L’ultimo gesto della duchessa di Cambridge sembra confermare i gossip: la moglie del secondogenito di Diana infatti ha disertato un evento con la Regina, lasciando che a sostituirla fosse il figlio George.

Ma andiamo con ordine. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di tensioni fra Kate e William, considerati da sempre la coppia perfetta della Royal Family. A scatenare i gossip il gesto della Middleton che, durante un’intervista in tv, nel corso della trasmissione A Berry Royal Christsmas, ha scansato la mano del marito, segno che qualcosa fra i due non va.

Questo Natale non sarà affatto semplice per la Regina Elisabetta, costretta a fare i conti non solo con la lontananza di Meghan Markle e Harry, ma anche con i problemi di salute del marito Filippo, che è stato ricoverato in ospedale. Kate e William avrebbero potuto rappresentare un punto fermo nella Royal Family, ma, a quanto pare, anche loro devono affrontare alcuni problemi.

Lo dimostrano non solo le rivelazioni di un amico della coppia, ma anche la scelta di Kate Middleton di non prendere parte all’ultimo evento organizzato dalla Regina. Nel profilo Instagram, Kensington Royals, lo staff reale ha condiviso lo scatto che racconta un’iniziativa natalizia organizzata da The Queen poco prima del Natale a Sandringham.

Nello scatto vediamo William che prepara dei dolci insieme alla Regina Elisabetta e al Principe Carlo. Con loro c’è anche il piccolo George, che sorride e si diverte con cucchiai e ciotole. Uno scatto molto particolare che ha destato non poche perplessità nei royal watchers.

Perché Kate Middleton è assente nello scatto? In realtà la presenza della duchessa di Cambridge non era stata annunciata, ma sorprende che lei, così materna e appassionata di cucina, abbia disertato un evento in cui, fra l’altro, era presente anche il piccolo George.

Secondo molti si tratterebbe dell’ennesima conferma di una crisi fra Kate e William. Acuita dai problemi che sta attraversando la Royal Family, divisa fra scandali (l’ultimo è quello del principe Andrea), problemi e tensioni causate dall’assenza di Harry e Meghan Markle alla festa di Natale.