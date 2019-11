Kate Middleton dà forfait all’ultimo minuto al gala: è incinta?

editato in: da

Kate Middleton in pizzo alla Royal Variety Performance 2019

Kate Middleton annulla all’ultimo momento la sua partecipazione alla serata dei Tusk Awards cui avrebbe dovuto partecipare con suo marito William che invece ha confermato la sua presenza, come riporta il Daily Mail.

Ufficialmente la disdetta dell’ultima ora è dovuta a un problema coi figli. Kensington Palace non ha chiarito ulteriormente quale sia l’impedimento che ha costretto Kate a rinunciare al gala programmato da tempo, né si dice quale dei tre bambini, George, Charlotte e Louis, necessitano della presenza della madre.

Comunque, pare che non sia nulla di grave, tanto che Lady Middleton ha incontrato privatamente i vincitori nel pomeriggio, durante un tè a Palazzo. Il Principe invece tiene fede all’impegno preso. Tusk è un’associazione benefica, di cui William è patrono, che si occupa della difesa della fauna selvatica.

Lo scorso anno i Duchi di Cambridge avevano partecipato alla cerimonia di premiazione e Kate sfoggiò un elegante abito lungo di Jenny Packham, color verde. Quest’anno andrà diversamente. Forse uno dei piccoli si è preso l’influenza e Lady Middleton non se la sente di lasciarlo alla tata o forse hanno fatto i capricci. Durante la Royal Variety Performance Kate aveva confidato che George e Charlotte volevano venire a teatro con mamma e papà. In particolare, la Principessina ama esibirsi e pare abbia una vera e propria passione per il palco.

Ma forse l’annullamento improvviso della partecipazione all’evento nasconde qualcosa. E se Kate fosse davvero incinta, come insistono gli scommettitori e i soliti ben informati? Questo potrebbe spiegare il motivo per cui la Duchessa ha dovuto rinunciare alla serata di gala. In effetti la moglie di William non ha tenuto fede ai suoi doveri di Corte solo per problemi di salute legati alle gravidanze.