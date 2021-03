Kate Middleton cupa e tirata dopo le accuse di Meghan Markle. Il Palazzo tace

editato in: da

Kate Middleton è stata fotografata a poche ore dall’intervista bomba di Meghan Markle e Harry e il suo viso tradiva tensione, stress e preoccupazione. Mentre stando a indiscrezioni, il Palazzo è paralizzato dopo le rivelazioni dei Sussex che sembrano fatte apposta per far saltare la Famiglia Reale. Elisabetta si è perfino rifiutata di firmare una dichiarazione ufficiale in risposta alle accuse dei nipoti, un colpo troppo basso da parte di Harry che nemmeno lei si aspettava.

La prima reazione di Kate Middleton all’intervista di Meghan e Harry è di sasso e di incredulità., dove viene dipinta come l’arrogante che ha maltrattato la Markle prima delle nozze, facendola piangere, salvo poi scusarsi con tanto di omaggio floreale, e come una falsa che non è intervenuta a smentire i tabloid che raccontarono verità distorte sul rapporto con la cognata sostenendo che fu la moglie di Harry a far piangere Kate.

Quando Kate è stata paparazzata in auto mentre tornava a Kensington Palace, la sua espressione rivelava preoccupazione e serietà, il suo viso era di pietra, come quello di Camilla Parker Bowles. Entrambe sono state additate da Meghan per aver fatto trapelare storie su di lei alla stampa mentre era ancora un membro senior della Famiglia Reale.

Lady Middleton e suo marito William non hanno reagito alle parole di Meghan e Harry, nessuna risposta alle dichiarazioni dei Sussex che hanno colpito indistintamente i membri della Famiglia Reale, compresa la Regina anche se solo indirettamente, facendo capire però che dietro ogni cosa c’era il consenso di Sua Maestà.

I Cambridge sono rimasti bloccati e ammutoliti, come di sasso è l’espressione comparsa sul volto di Kate a distanza di poche ore dalla messa in onda dello show di 2 ore con Oprah Winfrey che ha fatto guadagnare alla CBS milioni di dollari, davvero un colpo di classe (in senso ironico) per Harry e Meghan che durante la chiacchierata sfoggia uno splendido abito da 4mila dollari di Armani. In Italia è trasmessa da TV8 il 9 marzo e in replica il 10 marzo.

Sui profili social ufficiali, William e Kate hanno preferito ignorare i Sussex e non alimentare il fuoco delle polemiche, dopo che Harry e consorte hanno dichiarato che fu il razzismo serpeggiante a Palazzo a spingerli a lasciare la Gran Bretagna. Ma se davvero a Buckingham Palace sono così razzisti, perché la Regina ha approvato il matrimonio tra il nipote e Meghan? Avrebbe potuto bloccare fin dall’inizio questa unione, come per altro fece con sua sorella. Se davvero trovava così inadatta la Markle, perché non l’ha respinta subito? Ne aveva pieno diritto e senz’altro avrebbe trovato una motivazione formale da comunicare al mondo.

Intanto, anche Buckingham Palace ha tenuto, come William e Kate, la linea del silenzio, e una fonte vicina alla Corte ha riferito al Daily Mail che “le persone stanno vacillando” di fronte alle parole dei Sussex. Altra strategia invece quella adottata da Thomas Markle, padre di Meghan, che è andato a Good Morning Britain che ha respinto ogni accusa di “tradimento” che le ha rivolto la figlia e ha attaccato direttamente Harry: “Tutti noi commettiamo errori, ma non ho mai giocato a biliardo nudo o travestito da Hitler come ha fatto Harry“. E difende la Corona: “I Reali non sono razzisti”.