Anche Kate Middleton ha avuto il cuore spezzato prima di incontrare William, il suo Principe Azzurro.

Futura Regina, mamma dolcissima e icona di stile, Kate Middleton è l’emblema della donna perfetta. Da pochi giorni lei e William hanno festeggiato il ottavo anniversario di nozze, conquistando ancora una volta il titolo di coppia più romantica di sempre. L’incontro all’Università in Scozia, il corteggiamento, la proposta di nozze con l’anello di Diana e tre figli: sono passati diversi anni dalla prima volta in cui i destini di Kate e William (con lo zampino di mamma Carole) si sono incrociati e da allora nulla è cambiato.

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sognato di vivere la favola romantica di Kate, la commoner che è riuscita a sposare un Principe e che diventerà Regina. Pochi però sanno che, prima di innamorarsi perdutamente del figlio di Lady Diana, anche lei ha avuto il cuore spezzato, come qualsiasi altra donna.

Proprio così, anche Kate ha sofferto per amore e la causa delle sue sofferenze ha un nome: Harry Blakelock. Bellissimo e popolare, era un suo compagno di scuola con cui intrecciò una relazione durante gli anni al Marlborough College. Terminati gli studi la storia finì, ma Kate non dimenticò mai Harry e per moltissimo tempo continuò a pensare a lui, nella speranza di riconquistarlo.

A svelarlo è stata Katie Nicholl, giornalista e autrice di Kate: The Future Queen, biografia dedicata alla duchessa di Cambridge in cui vengono raccontate le pene d’amore di Kate. A rivelare i dettagli della vicenda sono stati gli ex compagni di stanza della 37enne all’epoca in cui sognava di sposare il suo compagno del liceo.

“Aveva il cuore spezzato – ha raccontato un amico -. Non faceva altro che parlare di questo ragazzo, Harry, che l’aveva lasciata. Sognava di tornare con lui e di avere una seconda possibilità. Lui è l’unico ragazzo di cui ha mai parlato e per cui provava qualcosa di serio”.

Un dolore, quello di Kate per Harry, che presto sarebbe passato, spazzato via da un incontro importante, quello con William. Galeotta fu una sfilata e un vestito un po’ sexy che lei indossò per conquistare il Principe e dare inizio alla favola più romantica di sempre.