Kate Middleton in cucina: i piatti che ama preparare ai figli

Dall’alto della sua classe innata ci si aspetterebbe che la divina Kate Middleton si nutra soltanto di caviale e champagne, e invece la Duchessa di Cambridge non smette di stupire. Kate assaggia proprio tutto durante i suoi tour reali e non si tira indietro neanche di fronte ai cibi più speziati e piccanti, che al contrario a quanto pare il Principe William non riesce proprio a sopportare.

Non manca proprio nulla nel menù della Duchessa, dal sushi al curry, ma Kate Middleton non è soltanto un’ottima forchetta. Adora anche mettersi ai fornelli, ritagliandosi spesso qualche momento per cucinare insieme ai figli i loro piatti preferiti. Pietanze semplici, insomma, dei grandi classici che non mancano mai nelle famiglie “non reali” e che piacciono a tutti i bambini, principi inclusi.

La stessa Kate in un’intervista televisiva dello scorso anno ha rivelato che ama preparare le torte per i figli George, Charlotte e Louis, anche quelle di compleanno. Ormai è diventato un irrinunciabile rito che la tiene sveglia fino a notte fonda per far trovare l’indomani la dolce sorpresa sul tavolo. Come ha ammesso la Duchessa, di tanto in tanto non riesce proprio a regolarsi con le quantità. Per la gioia dei principi, naturalmente.

Torte di compleanno a parte, Kate Middleton ha anche un’altra passione ai fornelli: la cucina italiana. Sia lei che i figli sono grandi amanti della pasta e spesso si impegnano per realizzarla personalmente, sporcandosi le mani di farina e divertendosi un mondo. A quanto pare la Duchessa di Cambridge non perde occasione per sfoggiare i suoi proverbiali mac’n’cheese (maccheroni al formaggio) durante le feste a scuola.

Se di impasti si parla, non può mancare la pizza fatta in casa. E anche qui la splendida Kate non si tira indietro, la prepara spesso sempre con l’aiuto dei suoi adorati piccoli cuochi, in particolare di George e Charlotte che si divertono a farle qualche golosa sorpresa di tanto in tanto.

Le doti culinarie della Duchessa di Cambridge non sono un segreto all’interno della famiglia reale e soprattutto lei non ha mai fatto nulla per nasconderle. Come da lei stessa raccontato, quando ha trascorso il suo primo Natale a Sandringham ha regalato alla Regina una pentola di chutney, preparato con la ricetta della nonna. Un azzardo che l’ha preoccupata non poco, ma che alla fine si è rivelato la scelta giusta per far breccia nel cuore della Regina Elisabetta.