Kate Middleton in crisi con William, la Regina rompe il silenzio

La Regina rompe il silenzio dopo le voci di una crisi fra Kate Middleton e William. A svelarlo è stata Jennie Bond, ex corrispondente della Bbc ed esperta della Royal Family che ha svelato cosa pensa veramente la Sovrana della moglie di suo nipote.

Ormai da settimane non si parla d’altro che della presunta crisi fra William e Kate. Secondo i tabloid fra i due ci sarebbero state incomprensioni e una forte tensione, emersa soprattutto durante la messa di Natale a Sandringham, dove la coppia è apparsa più distante che mai, fra musi lunghi e silenzi.

Mentre William è pronto a volare alle Antille con tutta la famiglia per risolvere i problemi con Catherine, la Regina avrebbe raccontato cosa pensa della nuora. A sorpresa scopriamo che la Sovrana ha una grande considerazione nei confronti della duchessa di Cambridge. La Bond ha spiegato che Elisabetta apprezza molto Kate per la sua “dignità silenziosa”, il “modo di essere madre” di George, Charlotte e Louise e per la “serietà negli impegni ufficiali e di beneficenza”.

Fra gli ultimi gesti di Catherine Middleton c’è stato il lavoro nel reparto maternità di un ospedale di Londra dove sta portando avanti un progetto dedicato ai neonati e alle mamme.

Nonostante i contrasti, le liti con William e i gossip dunque sembra che Kate Middleton non abbia perso la fiducia nei suoi confronti. La preferita di Elisabetta è da sempre Sophie del Wessex, la moglie del Principe Edoardo che spesso la sostituisce negli incontri ufficiali e con cui ha un legame molto forte.

Con Meghan Markle il rapporto è altalenante. Durante la gravidanza, la Regina ha apprezzato il lavoro intenso dell’ex star di Suits, ma ora che Archie è cresciuto le tensioni con Harry e la nuora sono aumentate. Tutto a causa delle decisione di trascorrere il Natale in Canada, disertando l’incontro con la Royal Family a Sandringham.