Kate costretta a interrompere la vacanza, mentre Meghan è sempre più sola

Kate Middleton e William sono stati costretti a tornare prima dalle vacanze, mentre Meghan Markle, secondo i royal watchers, combatte con la solitudine.

Non sono tempi facili per i reali, costretti a fare i conti con problemi e gossip. La duchessa di Sussex ha da poco compiuto 38 anni, festeggiando il suo primo compleanno da mamma di Archie, ma la situazione a corte per lei è tutt’altro che semplice.

Meghan è sempre più isolata e, nonostante gli sforzi compiuti da Harry, non riesce ad integrarsi a corte. Secondo fonti di Palazzo, l’ex star di Suits continua ad attirare la rabbia e il risentimento dei suoi collaboratori, mentre i rapporti con Kate e William si complicano ogni giorno di più. La duchessa, svelano in molti, sarebbe ormai “fuori controllo” e decisa a fare di testa sua.

Un indizio chiaro è arrivato il giorno del compleanno di Meghan, quando i duchi di Sussex hanno deciso di farle gli auguri in modo freddo e formale, pubblicando su Instagram una foto in cui appariva poco centrale e distante.

E Kate? Anche per lei la situazione è tutt’altro che rosea. La duchessa di Cambridge si è concessa una vacanza ai Caraibi che, a quanto pare, dovrà interrompere molto presto. La Regina infatti ha chiesto a lei e William di tornare prima a Londra. Il rientro era previsto per il fine settimana, in occasione di una regata benefica, ma sembra che, a causa del tempo, l’evento sia stato spostato.

Ciò significa che Kate, a malincuore, ha già lasciato Mustique per volare verso la Gran Bretagna. L’aspettano nuovi impegni reali e incontri importanti che non può rimandare, nemmeno in nome di un riposo che si è davvero meritata. Se Meghan ha attraversato mesi difficili, anche la Middleton è piuttosto stanca.

Prima le voci di una crisi con William a causa di Rose Hanbury, sua ex amica, poi i pettegolezzi sulla rivalità con Kate che nemmeno le foto scattate a Natale sono riusciti a sopire. L’estate è ancora lunga e le due duchesse potranno riposarsi ben poco.