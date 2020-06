Kate Middleton, così Harry ha spezzato ogni legame con lei

editato in: da

Per Kate Middleton, quella appena trascorsa non è stata una settimana facile. Harry, che ormai vive stabilmente a Los Angeles con la consorte Meghan Markle e il piccolo figlio Archie, ha fatto un altro passo per allontanarsi dal fratello e dalla cognata, con la quale aveva un tempo un legame speciale.

Nei giorni scorsi, è stato infatti annunciato che l’ente di beneficenza Endeavour Fund, precedentemente sotto l’egida della Royal Foundation – la fondazione filantropica gestita dai Duchi di Cambridge – è ora sotto il controllo della Invictus Game Foundation, realtà legata all’evento sportivo ideato da Harry e dedicato ai veterani di guerra con disabilità permanenti.

Secondo quanto riferito da fonti autorevoli, la decisione è stata presa con lo scopo di permettere al Duca di Sussex di lavorare alla promozione e alla crescita delle due organizzazioni benefiche anche ora che, ormai da diversi mesi, non è più un membro senior di The Firm.

Per capire come mai questa scelta rappresenta per Kate una ferita, è il caso di ripercorrere un attimo la storia dell’Endeavour Fund. Questa realtà filantropica è stata istituita nel 2012 dal Duca di Sussex, ai tempi patrono della Royal Foundation con il fratello maggiore e con la cognata.

Il fondo, che lavora fianco a fianco con numerose organizzazioni benefiche, si occupa del personale delle forze armate che ha subito lesioni o ferite in servizio e che desidera raggiungere obiettivi importanti in campo sportivo. Fondamentale è ricordare che, tra gli ultimi impegni di Harry e Lady Markle in qualità di membri ufficiali di The Firm, c’è stata proprio la cerimonia degli Endeavour Fund Awards, che ha avuto luogo lo scorso 5 marzo a Londra (in questa occasione, la ex attrice di Suits ha sfoggiato un delizioso tubino turchese firmato Victoria Beckham e si è mostrata a dir poco tenera con il consorte).

Il passaggio di questo ente sotto l’egida della Invictus Games Foundation è stato annunciato anche sul sito della suddetta realtà, con un testo in cui si riassumono gli obiettivi raggiunti dal fondo nel corso degli anni. Questa novità, rappresenta come già detto l’ennesimo colpo di spunga a un rapporto che, secondo i ben informati, è sempre stato molto profondo e che avrebbe cominciato a incrinarsi con l’arrivo di Meghan Markle.