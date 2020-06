Kate Middleton copia Meghan Markle: l’accusa che divide le cognate

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton è ricomparsa in pubblico, ovviamente in video, per presentare gli sviluppi del suo progetto fotografico. Ma questa volta la scelta del look ha suscitato non poche critiche. A dir la verità del tutto ingiustificate.

La Duchessa di Cambridge, sorridente e di buon umore come sempre, ha sottolineato il successo del suo lavoro a sostegno di chi sta prestando il proprio servizio in un momento così difficile e ha detto: “Non vedo l’ora di mostrarvi le ultime 100 foto”.

Kate si è presentata davanti alle telecamere con un tubino blu elettrico, molto minimal e ultra chic. In molti l’hanno accusata però di aver copiato Meghan Markle che lo scorso marzo, in uno degli ultimi eventi pubblici cui ha preso parte per conto della Monarchia, ha indossato un abito molto simile.

L’esperta di moda, Fiona Ward, ha commentato su Hello!: “Kate era bellissima in un audace abito blu, ma non potevamo fare a meno di notare che è abbastanza simile alle tonalità che la Duchessa del Sussex ama portare – in particolare ricorda l’abito di Victoria Beckham che Meghan indossava durante la sua ultima visita nel Regno Unito a marzo”.

Come se non bastasse, il look di Lady Middleton ha suscitato critiche piuttosto accese sui social. Su Twitter qualcuno scrive: “Kate ha copiato Meghan”, e ancora: “Kate vivrà sempre nell’ombra di Meghan”. Non le vengono risparmiate vere e proprie stilettate: “Prima copia Diana, poi Meghan. Non ha identità. La Famiglia Reale l’ha plasmata in chi volevano che fosse”.

Lady Markle si prende la sua vendetta, come lei stessa può notare, molti tifano per lei. E anche Kate non è immune da cattiverie. D’altro canto, le accuse piuttosto pungenti nei confronti della moglie di William si sono rivelate inconsistenti ed errate, perché a dir la verità, lo scorso marzo fu Meghan a imitare Kate.

Infatti, come di sua abitudine, la Duchessa di Cambridge si è presentata in video con un abito riciclato. Il tubino blu della discordia, firmato Stella McCartney, Kate l’ha indossato per la prima volta nel 2012 durante una visita alla National Portrait Gallery. Non è un caso che l’abbiamo sfoggiato proprio per presentare il suo progetto fotografico, esposto proprio alla National Portrait Gallery.

Dunque, Lady Middleton non solo non si è ispirata a Meghan, ma la sua è stata una scelta di look consapevole, per sottolineare lo stretto legame che ha con l’ente.

Poi il tubino di Stella McCartney l’ha indossato ancora nel 2012 per i Giochi olimpici di Londra, poi nel 2014 a Glasgow. E infine nel 2016 alla fiera dell’aviazione. Allora con lei c’erano William e il primogenito Goerge che aveva appena 3 anni e la fece impazzire coi suoi capricci.

In conclusione: chi imita chi?