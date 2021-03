Kate contro Meghan dopo l’intervista: “Non la perdonerà mai”

editato in: da

Kate Middleton incanta col cappotto in pizzo da 3.485 euro

Dopo l’intervista di Meghan Markle e Harry e i commenti nei suoi confronti, Kate Middleton non perdonerà mai la cognata. A svelarlo è una fonte, secondo cui la Duchessa di Cambridge si sarebbe confidata con alcuni amici, rimarcando la volontà di tagliare qualsiasi contatto con l’ex attrice.

Kate e William sono rimasti “scioccati dopo aver sentito le parole di Meghan e Harry – ha spiegato una fonte all’US Weekly – Kate non la perdonerà mai per aver gettato un’ombra su di lei”. La Regina avrebbe imposto alla moglie del nipote di non replicare alle accuse, come previsto da protocollo reale che vieta di rispondere a qualsiasi critica. Una situazione che avrebbe spinto Kate a prendere una decisione radicale.

“L’intervista segna la parole fine – ha aggiunto l’insider -. Meghan ha bruciato tutti i ponti e Kate non ha alcun interesse a parlarle”. La fonte ha poi aggiunto che le cognate non parlerebbero da circa un anno a causa degli attriti fra William e Harry. “Kate e Meghan non sono mai state molto unite, ma non si sentono da tempo per via della spaccatura tra il principe Harry e il principe William”, ha confidato.

Nel corso della sua intervista rilascia a Oprah Winfrey, Meghan ha confessato che Kate l’avrebbe fatta piangere nel 2018 a pochi giorni dal Royal Wedding. Il motivo della lite? Le calze della secondogenita Charlotte, presente nel corteo nuziale. “Era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere – ha raccontato la Markle -, ha veramente ferito i miei sentimenti e io ho pensato nel contesto di tutto quello che stava accadendo in quei giorni prima del matrimonio, non aveva senso non fare tutto ciò che chiunque altro stava facendo, cercare di essere incoraggiante, sapendo quel che accadeva e non accadeva con mio padre”.

Una confessione che avrebbe fatto infuriare William, ma soprattutto avrebbe deluso moltissimo Kate. Così tanto da spingerla ad affermare che non darà nessuna possibilità alla cognata di chiarirsi, aumentando una spaccatura che ha ormai diviso in due la Royal Family e che nemmeno la Regina è riuscita a risanare in questi mesi.