Kate Middleton commuove coi bimbi malati, poi incanta scalza e col velo

Kate Middleton in Pakistan: scalza e col velo

Kate Middleton e William proseguono la visita a Lahore in Pakistan e commuovono il mondo intrattenendosi coi piccoli pazienti del Cancer Hospital.

Come Lady Diana nel 1996, anche i Duchi di Cambridge si siedono accanto ai letti dei bimbi malati. Will gioca insieme a un bambino con delle macchinine, mentre Kate viene invitata per gioco da Wafia Rehmani, una bambina di 7 anni affetta da tumore al rene, a prendere un tè. Kate, dolcissima, indossa come la piccola, una finta tiara e le porge le tazze.

Gesti che hanno toccato tutti, come quando Diana visitò lo stesso centro, appena 18 mesi prima di morire, abbracciando i bimbi malati. La visita dei Duchi di Cambridge serve per promuovere le cure contro il cancro e per renderle accessibili a tutti, al di là dell’estrazione sociale e della nazionalità.

Lady Middleton, tra un impegno e l’altro, ha avuto il tempo di cambiarsi d’abito. Dopo il look bianco, ha indossato un altro shalwar kamiz verde smeraldo con decori dorati del brand pakistano Maheen Khan. Il verde è decisamente il colore che contraddistingue il guardaroba della Duchessa in questo viaggio.

Terminata la visita in ospedale, Will e Kate si sono recati alla moschea Badshahi. Al loro arrivo la coppia è stata invitata a togliersi le scarpe. Il Duca ha rivelato di indossare dei calzini blu, mentre Kate ha svelato che sotto i pantaloni porta i collant color carne che lei già anni fa ha reso un trend. I piedi sono perfettamente in ordine e s’intravvede ancora lo smalto rosso che aveva sfoggiato portando i sandali di Jimmy Choo.

Prima di entrare nel luogo sacro, Lady Middleton si è coperta il capo con il velo in segno di rispetto. E la mente corre alle recenti immagini di Meghan Markle che a Città del Capo per la prima volta si è mostrata al mondo con il velo in testa.