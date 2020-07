Kate Middleton, il commento inappropriato di Harry

editato in: da

Ai tempi del matrimonio tra William e Kate, Harry si lasciò andare a un commento inappropriato sulla neo cognata. L’attuale marito di Meghan Markle dichiarò infatti che avrebbe preferito vedere unirsi alla famiglia una “sorella” più giovane.

Secondo gli insider, con questa affermazione, il padre di Archie si sarebbe riferito al desiderio dell’amatissima madre Diana di avere una bambina che, nel caso in cui fosse venuta al mondo, sarebbe stata per lui una sorella minore.

Il richiamo alla memoria di queste parole di Harry, riportate dal tabloid Express, ha fatto ricordare a tantissimi fan della Royal Family i tempi in cui William, Harry e Kate erano un trio indissolubile, spesso in prima linea durante eventi di spicco.

I tre, inoltre, hanno lavorato assieme a diversi progetti nel periodo in cui erano al timone della Royal Foundation, charity a cui si deve la nascita degli Invictus Games, l’evento sportivo che vede competere tra loro i veterani che hanno contratto in servizio una disabilità permanente, e del progetto Heads Together, nato con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione e della cura della salute mentale.

Ai tempi, il rapporto tra Harry e la Duchessa di Cambridge era all’insegna dell’armonia. Come riportato sempre sulle pagine del tabloid Express, in occasione del Royal Wedding dell’aprile 2011 Harry descrisse Kate come una ragazza fantastica, specificando che, a suo dire, William era molto fortunato ad averla e che assieme formavano una coppia perfetta.

In un’intervista rilasciata in quel periodo, Harry dichiarò che sia lui sia gli altri membri di The Firm pensavano che William non si sarebbe mai sposato. In quel frangente, sottolineò che, a suo avviso, il fratello – che ha aspettato diversi anni di relazione prima di fare la proposta a Kate – stava facendo la cosa giusta.

Oggi come oggi, le cose sono molto diverse da allora. All’inizio di quest’anno, Harry e Meghan hanno comunicato la loro decisione di abbandonare lo status di membri senior della Famiglia Reale, trasferendosi prima in Canada e successivamente a Los Angeles, città dove, a quanto pare, Harry si sentirebbe fuori luogo.

Per quanto riguarda il suo rapporto con il fratello, dopo le dichiarazioni del Duca di Sussex che nel corso del documentario Harry & Meghan: an African Journey parlò di “due strade diverse” per loro e di “giorni buoni” e “giorni cattivi”, non si hanno notizie chiare in merito a una riconciliazione.