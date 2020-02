Kate Middleton come Diana: Principessa dei bambini e del popolo

editato in: da

Va a Kate Middleton, l’onere e l’onore di proseguire quella che era in qualche modo la missione che il popolo aveva affidato a Lady Diana: accudire i bambini e le persone del regno. E sembra proprio che la Duchessa di Cambridge sia destinata a quel dono naturale che tutti abbiamo visto nella madre di Henry e William.

Il sorriso gentile e le gesta affettuose della Principessa del popolo che ancora oggi sono cristallizzate negli occhi e nella mente di tutti, sembrano echeggiare nelle azioni della Duchessa di Cambridge.

Soltanto di recente infatti, proprio alla moglie del principe William è stato dato, dai fan reali, l’appellativo di Principessa dei bambini. Questo non ci stupisce in realtà, basta vedere le foto di Kate mentre interagisce con i piccoli per ritrovare in quei gesti tutto il bagliore speciale posseduto da Lady Diana.

Il suo impegno benefico a sostegno dell’infanzia è più che evidente, Kate infatti è prima linea per promuovere e supportare tutte le cause dei più piccoli. Proprio di recente la Duchessa di Cambridge ha lavorato al fianco della Early Years Foundation di Londra portando la colazione ai bambini dell’asilo.

Non stupisce che i fan di Kate l’abbiano paragonata proprio a Lady Diana. In questa occasione la Duchessa è apparsa raggiante e dopo aver servito la colazione è rimasta a chiacchierare e a giocare con i bambini della struttura.

La moglie di Harry ha dimostrato in più occasioni di avere una particolare empatia e una straordinaria capacità di connettersi con le famiglie, interagendo con grandi e piccoli. Il soprannome di Principessa dei bambini che i sostenitori reali hanno suggerito per Kate fa l’eco al titolo che fu scelto per Lady Diana, conosciuta appunto come Principessa del popolo.

Negli anni la duchessa di Cambridge non si è mai paragonata a Diana, del resto l’iconica Principessa del popolo era straordinariamente unica. Nonostante questo però con gli anni Kate è riuscita attraverso l’eleganza, la dolcezza e la semplicità che la contraddistinguono a ritagliarsi uno spazio nel cuore del popolo brittannico.

Nessun paragone per Kate, vederla all’opera con le famiglie e con i bambini ha fatto scattare nel popolo inevitabilmente un bellissimo ricordo delle azioni di Lady D. di cui la Middleton si è fatta in inconsapevolmente portavoce.