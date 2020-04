Kate Middleton, come cambierà la sua vita a Corte

editato in: da

Kate Middleton ha dimostrato ampiamente di essere all’altezza del suo ruolo: tra impegni a corte e incarichi importanti, la Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo, mostrandosi sempre impeccabile.

Eppure le cose per lei potrebbero cambiare: le responsabilità sono aumentate, soprattutto dopo l’allontanamento di Meghan e Harry. Se durante i numerosi tour insieme al Principe William ha affascinato il pubblico internazionale, presto Kate potrebbe dover partecipare agli impegni all’estero da sola.

La rivista online The Talko sostiene che “con tutti gli impegni in programma, è molto probabile che Kate debba fare dei tour in solitaria. Certo, è andata in Olanda per circa 24 ore senza William e ha fatto un viaggio di un giorno nel Regno Unito da sola, ma ci sono buone possibilità che dovrà fare delle trasferta più lunghe in solitaria”.

Sicuramente nei prossimi mesi crescerà la pressione su Lady Middleton, che si è ritrovata tra le mani l’arduo compito di reggere la Corona, senza l’appoggio della cognata, con cui ormai è guerra aperta.

Eppure potrebbe essere aiutata nelle sue scelte da un altro membro della Famiglia Reale, Sophie, la Contessa del Wessex, che per 20 anni ha rappresentato la Corona nei viaggi all’estero.

Alla contessa, moglie del figlio più giovane della Regina Elisabetta, il Principe Edoardo, sono stati affidati molti incarichi all’estero da sola, l’ultimo in Sudan, poco prima del blocco a causa dell’emergenza sanitaria.

Negli anni Sophie è stata considerata la nuora preferita di Sua Maestà: forse per questo le sono state affidate tante mansioni importanti – oltre ad essere patrona di diverse organizzazioni benefiche in tutto il mondo.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judy James, la Contessa del Wessex sarebbe molto materna nei confronti di Kate. A Express.co.uk ha dichiarato: “Quando le due donne sono insieme, si può notare che Sophie controlla il viso di Kate con molte occhiate attente, un forte contatto visivo che suggerisce che sta adottando un approccio semi-materno”.

La James ha anche affermato che “quando le due donne camminano insieme è soprattutto Sophie a proiettare fiducia e distensione, e Kate sorride felicemente al suo fianco”. L’esperta ha anche ipotizzato che la Contessa del Wessex sarebbe stata un modello per Kate quando si unì alla Famiglia Reale.

Nonostante la Megxit, gossip e scandali, i Duchi di Cambridge sono riusciti a riavvicinare i sudditi alla Corona: ma pare che adesso Kate dovrà cominciare a brillare da sola.