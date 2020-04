Kate Middleton comanda a bacchetta William

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Il carattere deciso di Kate Middleton è noto a tutti gli appassionati della Famiglia Reale Britannica. Sin dal suo esordio al fianco di William si era vociferato che la bella borghese fosse riuscita a conquistare il cuore del Principe grazie alla sua determinazione. E a quanto pare, Kate non ha mai smesso di essere un vero e proprio generale che sa come guidare il cuore del marito.

A sottolineare l’attitudine al comando di Kate ci hanno pensato le riviste online inglesi, che da attente osservatrici dei comportamenti reali non si sono fatte scappare gli atteggiamenti della Duchessa di Cambridge durante le frequenti videochiamate che lo smart working sta imponendo in questo periodo.

A fare delle dichiarazioni in merito, intervenendo in qualità di esperte di dinamiche delle relazioni, sono state le commentatrici e sociologhe inglesi Angela Mollard e Roberta Fiorito. Le due, parlando al The Sun e all’Express, hanno sviscerato espressioni, gesti e parole di Kate Middleton, spiegando che la cosa più evidente è proprio il fatto che comanda William a bacchetta.

Il primo parere è stato espresso dalla Mollard dopo le prime videochiamate, durante le quali il Principe William appariva più a disagio rispetto alla moglie, che invece è riuscita a mettere subito a loro agio gli interlocutori. Così ha detto la sociologa:

Kate ha un caratterino niente male. Intendiamoci, non è una critica, anzi: adoro il modo in cui prende il comando. Riesce a dare l’idea di essere a suo agio in qualsiasi contesto e soprattutto, riesce a fare in modo che i chiamanti si sentano quasi invitati a casa sua. È molto più organizzata di William e questo fa sì che gli dia dei veri e propri ordini, guidando la conversazione per evitare gaffe o scivoloni. D’altronde cos’altro ci si potrebbe aspettare dalla mamma di tre figli?

Dopo questo primo parere, i Duchi di Cambridge hanno sostenuto altre videochiamate, da quelle più formali a quelle informali. Ultima in ordine di tempo sarebbe stata quella a una scuola, durante la quale Kate e William si sono trovati a interagire con dei bimbi.

Nel corso della videochiamata, Kate avrebbe ripreso William più volte, seppur in maniera giocosa. Lo ha chiamato “musone” e lo ha anche accusato di mangiare troppa cioccolata quando lei non guarda, paragonandolo ai figli George, Charlotte e Louis. E proprio in merito a questo, Roberta Fiorito ha affermato:

Kate ha un innegabile ascendente su William. Ciò che lei dice è legge, ma non è una dinamica relazionale negativa: il modo in cui si rapporta al marito, con cui gli fa presenti le sue mancanze o i suoi difetti, è sempre piuttosto giocoso. È quasi divertente. Ed è per questo che il suo carattere non scade mai nel dominante fine a sé stesso, ma la rende una vera e propria leader.

Insomma, le videochiamate hanno rivelato che in casa è Kate a portare i pantaloni. Ma la cosa più interessante è che sa portarli con charme e stile: una donna all’avanguardia, che sa condurre il marito e la famiglia intera verso un porto sicuro. Chapeau!