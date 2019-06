Kate Middleton, il prestigioso club di tennis di George e Charlotte è in rivolta

editato in: da

Guai in vista per l’esclusivo circolo sportivo che Kate Middleton ha scelto per i suoi Royal Babies.

William e la duchessa di Cambridge dovranno forse cambiare il club di tennis di George e Charlotte: attualmente infatti il prestigioso Hurlingham Club, dove i Royal Babies praticano tennis, è in rivolta per un investimento che non ha fatto contenti i soci del circolo.

Fondato nel 1888, questo centro sportivo è considerato tra i più esclusivi in Inghilterra. Situato a Fulham, si estende su oltre 40 acri di terreno e ha una club house georgiana incastonata nel verde.

L’Hurlingham Club gode di una fama internazionale, riconosciuto come un’oasi verde di tradizione e sport. Tutte le strutture del circolo presentano ambienti eleganti e ricercati: non è un caso infatti che Kate Middleton e il duca di Cambridge, abbiamo scelto questo luogo per le lezioni di tennis di George e Charlotte.

Negli ultimi giorni però, il club è diventato inaspettatamente protagonista di molte polemiche, a causa di una spesa che supera i 25 milioni di sterline, preventivata dall’ormai ex presidente del circolo, Julian Holloway.

La rabbia, dei soci membri, è direttamente collegata alla proposta di questo investimento destinato ai lavori dell’ala ovest, uno schema di riqualificazione che potrebbe non concretizzarsi mai.

Grazie all’attivismo di alcuni membri del club, il progetto di ristrutturazione, che prende il nome di West Wing, è stato messo in stand-by. I soci attualmente, sono al lavoro per capire come quei soldi investiti siano stati utilizzati, dato che i lavori non sono mai cominciati.

La proposta prevedeva la costruzione di una nuova struttura posta su tre piani. Il nuovo edificio avrebbe avuto un bar sportivo, delle sale fitness e una piscina.

Attualmente all’Hurlingham Club, l’atmosfera è piuttosto tesa. Fortunatamente i membri del circolo sportivo possono contare sul supporto di diverse personalità londinesi di spicco, tra queste: Pippa Middleton, Kate Winslet, Eve Branson e Lord Archer.

Diverse sono le serate organizzate dai soci, per uno scambio di opinioni e possibili interventi per ristabilire la situazione di pace e armonia che ha sempre contraddistinto quel luogo. Speriamo dunque si arrivi presto ad un accordo e che la rivoluzione si plachi in fretta, così che mamma Kate Middleton, possa continuare a portare i suoi Royal Babies alle lezioni di tennis.