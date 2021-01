Kate Middleton batte Meghan: nominata influencer dell’anno in Uk

editato in: da

Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono 104mila euro

Gli esperti di moda hanno deciso. Dopo un’attenta analisi dei look indossati (e delle vendite degli stessi abiti che ne sono conseguite) Kate Middleton ha trionfato: la Duchessa di Cambridge è stata nominata in Uk influencer dell’anno, battendo quella che negli ultimi anni in fatto di stile è stata la sua acerrima “nemica”: Meghan Markle.

Nel 2017 infatti gli esperti parlavano di un vero e proprio “effetto Meghan”, capace di trasformare in oggetto del desiderio ogni capo che la Duchessa del Sussex indossasse fin dalle prime apparizioni pubbliche come membro della Famiglia Reale Inglese. Le cose però sono cambiate, a partire dalla “Megxit”: l’allontanamento volontario di Meghan e Harry dai titoli e doveri Reali, ha cambiato le carte in tavola persino per quanto riguarda la moda.

L’uscita di scena “parziale” di Meghan ha favorito Kate Middleton che invece nel 2020 ha saputo brillare con outfit studiati e precisi anche durante il lockdown, condizione che ha messo a dura prova i look del mondo intero in cui tutti ci siamo sentiti costretti a non cedere alla tentazione di indossare il pigiama in casa 24 ore su 24.

Secondo un attento studio delle ricerche e degli acquisti degli utenti stilata da LovetheSales.com, l’abito floreale del brand Faithfull che Kate Middleton ha indossato durante una visita nel Norfolk, ha raggiunto i picchi di ricerca più alti da parte degli utenti. Anche il cardigan bianco con scollo a v indossato da Kate l’estate scorsa durante un collegamento su Zoom a fianco del principe William, ha mandato le ricerche in tilt.

Kate Middleton nel 2020 si è confermata letteralmente un’influencer in fatto di moda: ciò che indossa attira l’attenzione non solo per il suo titolo di Principessa Consorte al fianco del futuro Re d’Inghilterra William. La Duchessa è risultata capace di suscitare l’interesse degli acquirenti più di chiunque altro, trovando in lei un esempio di stile da cui prendere spunto.

È innegabile infatti come Kate abbia saputo trasformare negli anni il suo look da giovane ragazza di buona famiglia, in Duchessa di Cambridge sempre impeccabile sulle orme della Regina Elisabetta. Sono ormai lontani i giorni in cui appariva come una studentessa universitaria. Ora ogni scelta è ponderata e i dati di vendita le hanno dato ragione.