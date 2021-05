Kate Middleton, classe e savoir-faire: batte (ancora una volta) Meghan

editato in: da

L’intervista di Oprah Winfrey che ha visto protagonisti Harry e Meghan è destinata a far parlare di sé per molto tempo, ma non sempre in negativo (per fortuna): gli esperti dei Reali hanno infatti elogiato Kate Middleton per come ha saputo affrontare le accuse mosse da Meghan. Il suo savoir-faire ha conquistato il popolo britannico e non solo.

Non è passata inosservata la sua classe e l’eleganza nell’essere protagonista, ma al contempo rispettosa delle etichette e dei protocolli. Kate è destinata a diventare Regina, un giorno, nel momento in cui salirà al trono il suo William, secondo in linea di successione.

La Duchessa di Cambridge è stata brava a non cadere nel tranello di Meghan: non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ha continuato a svolgere il suo ruolo, a presenziare agli eventi. Al funerale del Principe Filippo, ha agito come paciera tra William e il fratello Harry, nonostante tutto.

Le controverse affermazioni di Harry e Meghan hanno seriamente minato la Monarchia – con un William più ansioso e preoccupato che mai. Ma lei, Kate, continua a stupire tutti e raccogliere consensi, come mai prima d’ora, persino dall’esperta reale Camilla Tominey.

Il Mirror e il Telegraph hanno infatti riportato una sua affermazione, piuttosto importante: “Nonostante l’intervista di Oprah Winfrey al Duca e alla Duchessa del Sussex e l’accusa di Meghan a Kate di averla fatta piangere, la Middleton ha deciso di andare avanti a testa alta, senza far trasparire la minima emozione”. Un atteggiamento che ricorda molto la Regina Elisabetta, che non ha mai fatto trapelare alcuna opinione e che ha sempre messo la Corona al di sopra di tutto.

“Ha messo da parte ogni risentimento personale, ha persino fatto del suo meglio per fare riconciliare i due fratelli. Evidentemente, però, alla fine, si è resa conto che avrebbe dovuto fare calmare le acque, piuttosto che aggravarle con eventuali repliche e altre accuse”. La mossa di fare riavvicinare Harry e William, oltretutto, è stata approvata anche da Cristopher Wilson, che ha spiegato che “non era un evento pianificato, è stata una mossa abile, che mostra come la Duchessa non si sia fatta intimidire da tutto quello che sta accadendo”.

Più volte, c’è da sottolineare che il Principe Harry ha definito Kate come “la sorella che non ha mai avuto“. Con il tempo, magari, tutto potrà risolversi, le differenze appianarsi, i problemi sparire. Per ora, l’unica acclamata per il suo incredibile savoir-faire è Kate (e non potrebbe essere altrimenti).