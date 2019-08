Kate a Balmoral conquista la Regina, Meghan diserta il weekend

editato in: da

Kate arriva a Balmoral, fa la cosa giusta e la figura di Meghan sembra cadere un po’ nell’ombra.

Nella ‘guerra’ tra le due Duchesse, questa settimana Kate Middleton vince la battaglia della simpatia e della popolarità, facendo una scelta che va a incalzare le polemiche degli scorsi giorni contro la cognata e conquistando la fiducia della Regina Elisabetta.

Kate e William con i loro tre bimbi George, Charlotte e Louis, sono arrivati, come ogni anno, nel castello di Balmoral, in Scozia, per trascorrere qualche giorno di vacanza con la Regina. Al contrario di Harry e Meghan, che si sono spostati durante le vacanze tra Ibiza e la Costa Azzurra, a bordo di un lussuoso jet privato (generando qualche polemica), Kate e William e i loro tre figli, hanno raggiunto la residenza estiva della Regina con un volo di linea low cost, pagando l’equivalente di 80€ a biglietto. Una mossa molto apprezzata dall’opinione pubblica e dai contribuenti britannici che pagano di loro tasca – tra le varie spese – anche i capricci ‘hollywoodiani’ di Meghan.

Ma le mosse giuste di Kate in questi giorni di vacanza in famiglia non finiscono qui. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Aberdeen, i Duchi di Cambridge hanno raggiunto Balmoral Castle, il luogo prediletto dalla Regina Elisabetta, dove ogni estate Sua Maestà ospita membri della Royal Family, i premier britannici e altri importanti personaggi.

A Kate, William e ai loro tre bambini è riservato un casale separato dal castello, Tam-na-Ghar cottage, all’interno del meraviglioso parco della tenuta. Qui i Duchi possono rilassarsi e godersi lo splendore della campagna scozzese che tanto amano. Kate in particolare adora passeggiare nel verde e, poco dopo il suo arrivo, è stata fotografata appena scesa da una jeep, in tenuta sportiva e con uno zaino beige, pronta ad immergersi nella natura.

Il cottage nella tenuta di Balmoral pare sia un luogo particolarmente amato dai principini che, ogni estate, vengono accolti con un pensiero della bisnonna che fa trovare a ognuno di loro un regalo ai piedi del letto. Insomma il weekend di Kate e William a Balmoral pare essere improntato sul relax e sull’armonia famigliare. Un’armonia visibile anche in occasione dell’uscita per la messa domenicale nella chiesetta di Crathiue, vicina alla tenuta reale. I membri della Royal Family sono arrivati in automobile. Kate ha viaggiato con la regina e i sorrisi e l’evidente confidenza tra le due hanno fatto trapelare i buoni rapporti che legano sua maestà alla moglie di William.

Ma, a proposito di armonia famigliare, a nessuno è sfuggita in questi giorni, l’assenza di Harry e Meghan, che non sono arrivati a Balmoral per la vacanza famigliare, ufficialmente a causa dei pregressi impegni a Londra. Inutile sottolineare che l’assenza dei Dichi di Sussex non fa che confermare e alimentare le voci del cattivo sangue che scorre tra Kate e Meghan e le loro rispettive famiglie, tanto da rendere difficile anche una breve convivenza di qualche giorno in campagna.