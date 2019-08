Kate, affronto a Meghan. Harry e William sempre più lontani

editato in: da

I rapporti tra Kate e William e Meghan e Harry sono sempre più ostili. Ormai sono lontani i tempi i cui i due fratelli apparivano felici insieme.

Dispetti e piccole vendette sembrano essere all’ordine del giorno per di Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex. Ad allontanare i due fratelli, che un tempo erano inseparabili, sembrano essere state le mogli, che mal si sopportano fino a quasi non tollerarsi. Questa volta, però, l’affronto sembra provenire da William e Kate.

I due, infatti, hanno rimosso dal titolo di un’organizzazione caritatevole il nome del principe Harry che, insieme al fratello, l’aveva fondata nel 2009. Se inizialmente si pensava che anche Meghan, dopo il matrimonio, sarebbe stata inclusa nell’iniziativa, appare ormai evidente che ne rimarrà fuori insieme al marito. L’associazione benefica si chiamerà esclusivamente “The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge”, con sede a Kensington Palace.

Naturalmente, molti leggono in questo cambio di nome la volontà delle due famiglie, specialmente di Kate, di delineare una netta linea di separazione, anche quando si tratta di aiutare il prossimo tramite attività caritatevoli. Meghan e Harry, quindi, fonderanno una nuova associazione di beneficenza con sede a Buckingham Palace. Un duro colpo per tutti coloro che, invece, apprezzavano l’affiatamento di William e Harry. L’ostilità tra Meghan e Kate sembra essere un ingombro troppo grande nel rapporto dei due fratelli.

Chi aveva sperato di veder nascere un’amicizia anche tra le duchesse, purtroppo, si è dovuto ricredere. Dopo i sorrisi a Wimbledon, le due sono tornate a farsi la guerra. L’antipatia tra Meghan e Kate sembra essere così forte da impedire alle due di godersi contemporaneamente le vacanze di famiglia a Balmoral, luogo prediletto della Regina Elisabetta. E se i Duchi di Cambridge non hanno perso l’occasione per compiacere la Regina e passare con lei qualche giornata piacevole, Harry e consorte sono rimasti a Londra. Ufficialmente per impegni presi in precedenza, ma questa è per tutti ormai la conferma del gelo tra le due famiglie.

A peggiorare ulteriormente i rapporti, inoltre, hanno contribuito le spese folli dei Duchi di Sussex per le loro vacanze. Queste sono state poco apprezzate non solo dal popolo inglese, che ha pesantemente criticato Harry e Meghan, ma anche dal principe William.

Dopo questo ennesimo affronto, quante possibilità ci sono che Meghan e Kate trovino un punto di incontro e tornino a sorridere insieme?