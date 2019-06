Kate Middleton affascina col perfetto abito d’estate. Ma trascura la ricrescita

editato in: da

Kate Middleton è una nota appassionata di fotografia e la Regina Elisabetta l’accontenta nominandola madrina della Royal Photographic Society.

Per l’occasione la Duchessa di Cambridge raggiunge un gruppo di allievi di un workshop fotografico, indossando l’abito perfetto dell’estate. Si tratta di un vestito leggero, con maniche svolazzanti, gonna con balza e cintura in vita, dalla fantasia cachemire, firmato Ridley London. Costo? 449 sterline.

Lady Middleton affascina i giovani studenti che sono eccitati all’idea di seguire la lezione con la moglie di William. Kate sembra felice, scherza e ride con i presenti. In fondo, lei ama la fotografia e si è dilettata a scattare i primi ritratti dei suoi figli che poi ha condiviso sulle pagine social ufficiali, ricevendo i complimenti da fotografi professionisti.

La Duchessa dunque è perfettamente a suo agio e serena, anche in considerazione della vittoria schiacciante su Meghan Markle nella classifica delle persone più influenti. Ma il quadro idilliaco è macchiato da due dettagli non perfettamente in linea col protocollo di Corte.

In primo luogo, Kate non riesce proprio a rinunciare alle scarpe con zeppa di corda, le sue amate Castaner, che però Elisabetta detesta. È da anni che la Sovrana cerca di farla desistere dall’indossarle, ma ormai la battaglia è persa. Ha perfino tollerato che le portasse al suo cospetto.

In secondo luogo, la Duchessa di è presentata a un evento ufficiale con la ricrescita. E non è la prima volta. I capelli bianchi sono pochi ma evidenti. Un particolare che non andrebbe trascurato, soprattutto in considerazione del fatto che Kate ha a sua disposizione un team che si occupa del suo aspetto. La tinta imperfetta è imperdonabile per il suo ruolo e fa effetto trasandato.