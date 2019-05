Kate Middleton affascina col look rosa: incontro speciale al Garden party

editato in: da

Kate Middleton incanta in rosa al Garden Party. Senza Meghan Markle

Kate Middleton ha partecipato al tradizionale Garden party organizzato dalla Regina Elisabetta a Buckingham Palace.

Accanto a lei c’era naturalmente suo marito William. Mentre di Meghan Markle e Harry neanche l’ombra. Un’assenza che non è passata inosservata. Infatti, anche se la Duchessa del Sussex è in congedo maternità, dopo aver dato alla luce Archie lo scorso 6 maggio, avrebbe potuto presenziare a un appuntamento fondamentale della Famiglia Reale. Kate ad esempio lo scorso anno partecipò al matrimonio dei cognati e al Trooping the Colour, nonostante suo figlio Louis fosse appena nato.

In ogni caso, l’assenza di Meghan ha permesso a Lady Middleton di brillare senza compromessi. La Duchessa di Cambridge di è presentata con un look total pink: abito-cappotto di Alexander McQueen, lo stilista preferito nelle occasioni formali, cappello creato da Juliette Botterill. scarpe Gianvito Rossi, clutch Loeffler Randall e gli orecchini di perle che appartenevano a Diana.

Kate ha scelto un colore pastello, in perfetta armonia con lo stile della Regina che si è presentata in azzurro. Poco prima le due donne avevano inaugurato il Chelsea Flower Show dove la Duchessa aveva illustrato alla Sovrana il giardino da lei progettato e in cui si è divertita coi suoi tre figli.

Durante il party a Palazzo, la moglie di William ha fatto un incontro speciale. Tra gli invitati c’era anche Max, uno Springer spaniel. Difficilmente gli animali varcano i cancelli di Buckingham Palace, ma questo è un cane speciale. Infatti ha permesso al suo padrone di uscire da una forte depressione dopo un grave incidente stradale.

Nonostante l’abito formale e per di più rosa, Kate non ha resistito e si è inginocchiata per coccolare il tenero Max.