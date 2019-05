Kate Middleton, l’abito verde del potere copiato da Melania Trump

editato in: da

Kate Middleton in verde bosco

Kate Middleton ha un colore distintivo nel suo guardaroba: il verde.

Lo indossa in tutte sfumature, ma la sua tonalità preferita è il verde bosco. Elegante, sobrio, mai scontato come il blu e soprattutto molto “inglese”.

Kate lo ha sfoggiato diverse volte negli ultimi mesi, l’ultima lo scorso primo maggio all’inaugurazione della Pears Family School a Londra. In quell’occasione la Duchessa di Cambridge si è presentata con un abito a 3/4 e cintura in vita, del marchio Emilia Wickstead (di cui Kate possiede una versione simile in lilla), che ha abbinato a degli accessori cipria, in particolare delle splendide décolletée del marchio italianissimo, Gianvito Rossi.

Ma non vanno dimenticati il tailleur verde bosco, indossato lo scorso gennaio, l’abito dai bottocini di lato, di Beulah, o la serie di cappotti color foresta che Lady Middleton indossa sempre il giorno di San Patrizio. Quest’anno era firmato Alexander McQueen. Per non parlare del maxi cappotto di Sportmax che ha riciclato lo scorso inverno.

Secondo l’esperto di moda Lucas Armitage, il verde è perfetto per il colore dell’incarnato, degli occhi e dei capelli di Kate. Le dà un tono leggero, armonioso, frizzante, senza perdere di istituzionalità. La moglie di William ama i look monocromatici e il verde bosco la contraddistingue definendo il suo ruolo di primo piano a Corte.

I suoi outfit sono così ben riusciti che dall’altra parte dell’Oceano Melania Trump sembra prenderne ispirazione. Il 2 maggio la First Lady americana ha partecipato a un importante evento alla Casa Bianca con suo marito Donald indossando un abito verde bosco molto simile a quello portato da Kate alla Pears Family School. In effetti, entrambi i vestiti sono di Emilia Wickstead. Il modello è quasi identico, cambiano solo le proporzioni. La gonna di Kate è più ampia e corta, quella di Melania più fasciante e lunga. Lady Middleton preferisce le maniche fino ai polsi, Lady Trump opta per lo smanicato. Ma entrambe optano per il colore del potere e della eleganza.

Ogni volta che Kate viene imitata nei look, il successo è assicurato. Melania batte Ivanka Trump in fatto di stile e Meghan Markle ha azzeccato le mise senza incorrere nelle solite critiche per i suoi outfit troppo hollywoodiani.