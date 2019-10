Kate Middleton, il segreto dei suoi abiti perfetti durante i viaggi di Stato

editato in: da

Quando si pensa a Kate Middleton, è impossibile non farsi venire in mente i suoi outfit impeccabili durante i viaggi di Stato.

I vestiti della Duchessa di Cambridge appaiono perfetti anche dopo un lungo volo e, grazie alla corrispondente del Sun Emily Andrews, oggi si sa il motivo. La consorte del Principe William, che secondo i rumors più accreditati sarebbe incinta del quarto figlio, ogni volta che viaggia stipa in valigie il suo guardaroba, prenotando un’intera fila d’aereo con lo scopo di evitare che gli abiti si sciupino eccessivamente.

Come dichiarato da Emily Andrews a Fabulous Digital, la Duchessa ha adottato questo approccio anche durante il volo che ha portato lei e la sua famiglia al Kasaranga National Park in India (si trova nella città di Darjeeling). In circostanze come questa, gli abiti di Kate vengono sistemati sui sedili da Natasha Arker, la sua stylist personale.

Diverso è il caso dei voli di linea (i Duchi di Cambridge sono stati fotografati nei mesi scorsi in procinto di imbarcarsi su un volo low cost per raggiungere la Regina Elisabetta nella sua residenza di Balmoral e in passato hanno volato più volte con British Airways). In questo caso – come rivelato sempre da Emily Andrews – Kate Middleton non ha l’abitudine di prenotare un’intera fila dell’aereo per i suoi abiti.

Sull’argomento si è espresso anche Scott Henshall, ex direttore creativo di Mulberry, grazie al quale sappiamo che la Duchessa ha l’abitudine di scegliere tessuti che hanno meno probabilità di sciuparsi. Tra questi, è possibile ricordare il nylon, l’acrilico,

Quando si parla dei voli di Stato delle donne della Royal Family, è necessario ricordare anche un altro trucco molto utile e finalizzato a evitare che gli abiti si alzino troppo durante la discesa dall’aereo. A svelarlo è stata l’esperta di etichetta Myka Meyer.

Fondatrice dell’agenzia Beaumont Etiquette, ha rivelato che sia Kate sia Meghan quando volano hanno l’abitudine di indossare indumenti intimi realizzati con tessuti che aumentano l’elettricità statica. In questo modo, è molto difficile che l’abito sovrastante si alzi mentre percorrono la scaletta dell’aereo e ad accoglierle ci sono le telecamere dei giornalisti di tutto il mondo.