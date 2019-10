Kate Middleton a rischio: l’impedimento che le vieta di diventare Regina

editato in: da

Kate Middleton non avrebbe diritto di diventare Regina, nonostante la linea di successione le garantirebbe il titolo. Questo è quanto afferma l’esperta di Corte, Katie Nicholl.

La Duchessa di Cambridge salirà al trono quando suo marito William diventerà Re, succedendo al Principe Carlo. Ma spiega la studiosa all’Express, Kate e Will dovranno giustificare il loro ruolo di Sovrani. Se fino a ora, chi ha occupato il trono d’Inghilterra, Elisabetta compresa, ha ottenuto quel titolo per “diritto divino“, ora le cose non stanno più così.

Secondo la Nicholl, una monarchia moderna non può basarsi su un concetto così antiquato come “il diritto divino”. I regnanti innanzitutto devono rappresentare il popolo e questa sarà la nuova immagine che la Corona deve dare.

Insomma, il regno di Carlo sarà solo un momento di transito tra la vecchia e la nuova Monarchia. Se Elisabetta è Regina per volontà di Dio e dunque ha il diritto di sedersi sul trono, William e Kate hanno perso questo diritto. Potranno regnare solo se davvero conquisteranno la fiducia del loro popolo. Ed è esattamente quello per cui stanno lavorando ora.

I Duchi di Cambridge cercano di rendersi quanto più possibili amabili, pur nel rispetto del protocollo di Corte. Si mostrano come una coppia e come genitori normali. Lady Middleton è l’emblema della pacatezza e dell’equilibrio e si presenta come una donna consapevole della sua posizione pubblica senza però trascurare i suoi figli. Fare la mamma è la cosa che più le piace e per questo è probabile che avrà il quarto figlio.

Kate è sicuramente meno empatica di Meghan Markle, la carezza che ha fatto a William in pubblico ha fatto scalpore, ma la sua diplomazia e morigeratezza la tiene lontana dalle critiche feroci e la rende apprezzabile da tutti.

Dunque, se anche Lady Middleton non ha il diritto acquisito di diventare Regina, saprà come conquistarsi il trono legittimamente.