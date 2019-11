Kate e Meghan più lontane che mai: cos’è successo al Remembrance Sunday

editato in: da

Le voci sulla distanza tra Kate e Meghan si susseguono da tempo, ma in occasione del Remembrance Day 2019 la lontananza tra le due cognate e i loro rispettivi mariti sembra trovare conferma ufficiale. Infatti, nonostante durante il Remembrance Festival i “Fab Four” (come ormai vengono chiamati da qualcuno) abbiano avuto l’occasione di incontrarsi, il loro distacco non è certo sfuggito a chi forse sperava in una riappacificazione.

In questo weekend la Famiglia Reale al completo ha partecipato alle diverse cerimonie organizzate per commemorare la fine della Prima guerra mondiale. Eppure, nonostante nessuno fosse assente, la tensione nell’aria non sembra trovare tregua nemmeno nella giornata del Remembrance Sunday.

Kate e Meghan hanno assistito alla cerimonia a debita distanza l’una dall’altra. Mentre la moglie di William ha avuto il privilegio di prendere posto, insieme a Camilla, proprio accanto alla regina Elisabetta II, la duchessa di Sussex è stata “relegata” a una postazione più marginale. Balcone separato per la mamma di Archie che ha seguito l’evento insieme alla nuora della Regina, Sophie di Wessex.

Come accennato, la lontananza non è certo passata inosservata e molti anche sui social ne hanno cercato una spiegazione plausibile. Possibile che la causa siano i recenti dissapori di cui lo stesso Harry ha parlato? In realtà, la risposta è molto più semplice di quel che sembra.

La prima cosa da considerare è infatti la location. L’edificio del Foreign & Commonwealth Office dispone di spazi decisamente più ristretti rispetto a quelli di Buckingham Palace, motivo per cui anche sui balconi trovano posto al massimo tre persone. Ma non è finita qui. Nel caso di cerimonie ufficiali, è sempre bene ricordare che il protocollo dispone che i membri della Famiglia Reale si posizionino secondo l’ordine di successione al trono.

In virtù di questo è facilmente spiegabile la distanza tra Kate e Meghan: mentre la prima è moglie del secondo erede, la seconda è coniugata con il sesto, e per questo motivo non possono che seguire differenti disposizioni.

Eppure, nonostante una spiegazione formale esista, sono in molti a tenere gli occhi aperti sul rapporto tra le due cognate, che con il passare del tempo sembrano prendere strade sempre più divergenti.