Kate Middleton, i figli George e Charlotte debuttano a Natale e poi vacanze sulla neve

Il Natale 2019 è molto particolare per la Famiglia Reale britannica. Da un lato ci sono le preoccupazioni per la salute del Principe Filippo, ricoverato da qualche giorno in via precauzionale, e la più volte ricordata assenza di Meghan e Harry.

Dall’altro, invece, è degno di nota il dolcissimo debutto di George e Charlotte nella tradizionale passeggiata da Sandringham House, residenza dove la Regina Elisabetta festeggia il 25 dicembre con la famiglia, alla Chiesa di Santa Maria Maddalena.

Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha rivelato al tabloid The Sun che i primi due figli di Kate Middleton vivranno questo momento importante assieme ai genitori a condizione che siano entrambi in ottima forma nel corso della giornata.

La camminata da Sandringham House alla Chiesa di Santa Maria Maddalena è un vero e proprio rito di passaggio per i Reali. Come rivelato sempre dalla fonte, Kate e William non hanno voluto esporre i loro figli troppo presto. Ora, però, il ritengono sufficientemente grandi per vivere in prima persona la situazione.

La fonte ha altresì sottolineato che, dopo il clamore negativo suscitato dallo scandalo che ha coinvolto il Principe Andrea, la Royal Family spera, con le tenere immagini di George e Charlotte che camminano dalla residenza della Regina alla Chiesa, di mettere in primo piano una narrazione ben diversa rispetto a quella dominata dalle torbide vicende che vedono invischiato l’ex marito di Sarah Ferguson.

Per quanto riguarda la funzione natalizia in Chiesa, fonti ufficiali hanno riferito al The Sun che Andrea sarà presente. Molto probabilmente raggiungerà la Chiesa in auto con la Regina e non camminerà da Sandringham House con Kate, William e i loro figli più grandi (il piccolo Louis rimarrà a casa con la madre di Lady Middleton).

Tornando ai Duchi di Cambridge e ai loro progetti per i giorni successivi a Natale ricordiamo che, sulla base delle rivelazioni rilasciate da un insider a Fabulous Digital, Kate e William avrebbero in progetto di passare le vacanze sulla neve.

La fonte ha specificato che Kate sarebbe stata vista acquistare tute da sci per i suoi bambini. Ad accompagnare la famiglia durante il soggiorno in montagna ci saranno molto probabilmente i genitori della Duchessa, Carole e Michael Middleton.