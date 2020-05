Kate Middleton, sua figlia Charlotte crea scompiglio tra i fratelli

editato in: da

Sui social e durante gli eventi ufficiali, i bimbi dei Duchi di Cambridge sembrano il ritratto dell’innocenza. La giornalista Claudia Joseph, rilasciando dichiarazioni a Vogue, ha fatto sapere che non è propriamente così e ha specificato che Charlotte è la più irrequieta del trio. Kate e William, che stanno trascorrendo questo periodo a Norfolk, hanno la giornata chiaramente piena tra impegni di lavoro e incombenze genitoriali.

Come rivelato dalla biografa reale Ingrid Seward, nel tempo libero i Duchi di Cambridge si dedicano a lunghe e piacevoli gite in bicicletta per le strade della tenuta privata di Sandringham. Quando possono, portano i figli sulla spiaggia, facendoli giocare in alcune piscine di roccia ivi presenti.

Nel tempo libero dai doveri che, anche in questi mesi, il suo ruolo istituzionale le impone, Kate è spesso in cucina. A detta della Seward, la Duchessa adora insegnare ai suoi figli a preparare torte. L’esperta ha raccontato che la famiglia si diverte a preparare la pizza e che il piccolo Louis ama sfogliare libri di cucina.

La campagna di Norfolk è un luogo speciale per chi, come Kate e William, ha tre figli piccoli. Il motivo è legato soprattutto agli ampi spazi disponibili per giocare in questo periodo di chiusura delle scuole. Secondo quanto rivelato dalla biografa reale, se si verifica qualche danno, è molto probabile che l’artefice sia Charlotte.

La Seward ha specificato che la secondogenita dei Duchi è la più coraggiosa del trio e sempre pronta a cimentarsi in nuove avventure. Il Principino George, che compirà 7 anni a fine luglio, ha invece un atteggiamento più reticente. A quanto pare, il primogenito dei Cambridge tenderebbe a farsi trascinare spesso dalla sorella nelle marachelle che quest’ultima combina.

Non c’è che dire: stare loro dietro deve essere un impegno non da poco per i genitori, che hanno recentemente esposto alla BBC il loro punto di vista sulla didattica a distanza. William la considera divertente, mentre Lady Middleton ritiene stimolante la possibilità di mantenere un buon livello di istruzione nonostante la chiusura delle scuole. La Duchessa ha anche espresso ammirazione per la resistenza che i suoi bambini riescono ad avere in questo periodo particolare per tutti.