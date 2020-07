Il Principe Jaime di Borbone sposa Lady Charlotte: i dettagli del royal wedding italiano

editato in: da

Se il 2020, per quanto royal wedding, verrà ricordato come l’anno delle nozze tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, che si sono detti sì con una cerimonia privata a Windsor, il 2021 sarà l’anno di un altro sposalizio speciale, che andrà in scena però in Italia.

Si tratta del matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone, Duca di Noto, e Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia del Conte James Randolph Lindesay-Bethune. I due futuri sposi, riservatissimi e lontani dai social, convoleranno a nozze nel settembre del prossimo anno.

La cornice del loro giorno più bello sarà uno dei luoghi simbolo del capoluogo siciliano: il Palazzo dei Normanni. Oggi sede dell’Assemblea Regionale siciliana, quella che è la residenza reale più antica d’Europa è stata, per diverso tempo, la dimora dei Borbone.

Cosa sappiamo dei protagonisti del royal wedding italiano? Per quanto riguarda Jaime, ricordiamo che è nato il 30 giugno 1996. Primogenito del Principe Don Pedro di Borbone, Duca di Calabria, è laureato in Giurisprudenza e ha un master in Business and Administration. Poliglotta, dal 2018 è alla guida di una società che si occupa di accelerazione e innovazione aziendale.

Chi è, invece, la futura sposa? Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, nata il 12 maggio 1993, è una nobile scozzese, figlia del sedicesimo Conte di Lindsay. Laureata in Lingue presso l’Università di Oxford – con una specializzazione in arabo e persiano – Lady Charlotte lavora attualmente a Londra e ha fatto carriera nella locale sede di Citigroup, multinazionale di banche d’investimento e servizi finanziari.

La giovane, che ha due sorelle e due fratelli, è presente su instagram con un account i cui contenuti sono accessibili solamente ai follower confermati. Lei e il suo fidanzato sono come già detto estremamente gelosi della loro vita privata. I dettagli sul loro matrimonio, fatta eccezione per la location, per ora sono pochissimi.

Dopo la recente visita della coppia al Palazzo Reale palermitano, occasione che li ha visti accolti dal Presidente dell’Assemblea Regionale della Sicilia Gianfranco Miccichè, non resta altro che attendere poco più di un anno per vedere le nozze italiane del rampollo di una delle case regnanti più antiche d’Europa e della bellissima Lady Charlotte.