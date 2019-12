Iniziare l’anno nuovo: buoni propositi e promesse per il 2020

editato in: da

Un altro anno è giunto al termine e il 2020 sta per iniziare. Tanti ricordi e tante speranze ci accompagnano in questi giorni di transizione. Per molti la fine di un anno genera tristezza, ansia, sconforto. Come affrontarlo al meglio e iniziare bene il 2020?

Per iniziare il 2020 motivate e con una marcia più, tutto quello che dovete fare è lasciarvi alle spalle l’anno passato. Ricordate tutti i momenti, sia quelli belli sia quelli brutti, che vi hanno accompagnato in questi 365 giorni, con la consapevolezza che tutto cambia e la vita è una grande insegnante.

In un anno accadono tante cose, tante situazioni possono cambiare e tante altre possono sorprendervi. Bisogna guardare al nuovo anno con un atteggiamento orientato a perseguire mete o a mantenere la costanza. Per questo è importante e comune proporsi obiettivi, ma questi non devono essere fonte di stress e ansia.

In 365 giorni possiamo cambiare look, iscriverci in palestra, cambiare lavoro, fare nuove amicizie, cercare un nuovo partner. Tanti sono i buoni propositi, ma restano semplicemente idee o pensieri se non si portano a termine. È bene pensare a pochi obiettivi, uno o due al massimo, e impegnarsi per raggiungere la meta.

Per aiutarvi potete scrivere i vostri obiettivi su un foglio di carta o in un angolo della vostra agenda, in modo da tenerli sempre a mente e scegliere le azioni migliori che ve li faranno raggiungere. Anche tenere una foto di quello che volete ottenere è un ottimo esercizio per motivarvi e mantenere vivo il desiderio.

Desiderate quella borsa o quel viaggio che sognate da tanto tempo? Stampatevi una foto e incollatela alla vostra scrivania al lavoro, così troverete l’allegria e la forza per lavorare giorno dopo giorno.

Niente e nessuno vi impedisce di ottenere ciò che volete, dovete solo lottare e averlo bene a mente. L’unico modo per essere motivati costantemente è sognare e pensare ciò che si desidera, solo così si rafforzerà la possibilità e la speranza di ottenerlo.

Proprio come i bambini, anche noi adulti abbiamo bisogno di una “ricompensa”, di qualcosa che ci spinga ad alzarci dal letto e lavorare sodo.

Nel 2020 sognate, desiderate, tornate bambine. Dimenticate i fatti negativi, siate fiduciose e costanti per raggiungere quegli obiettivi che daranno una svolta alla vostra vita e vi renderanno più felici.