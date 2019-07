Ieri era uno sciupafemmine, oggi spinge il carrello

editato in: da

Una volta erano sex symbol, oggi sono irriconoscibili

Ingrassato e ingrigito oggi va a fare la spesa e spinge il carrello stancamente, come un vecchietto qualunque. Non se la passa benissimo in questo momento, perché ha le sue preoccupazioni. Secondo i soliti ben informati sua figlia, modella nonché party girl, sarebbe stata letteralmente trascinata in rehab. Del resto la famiglia è un habituè in questo senso. Care amiche, avete capito di chi stiamo parlando?

Si tratta di Alec Baldwin, sex symbol degli Anni Ottanta. Sono lontanissimi i tempi di Una donna in carriera, quando al fianco della protagonista Melanie Griffith faceva impazzire le donne. All’epoca era agli esordi e vantava un bel ciuffo folto di capelli neri. Nel 2012 Baldwin ha sposato la sua insegnante di ginnastica di 26 anni più giovane, Hilaria Lynn Thomas, ma ricordiamo che dal 1993 al 2002 nientemeno che con Kim Basinger. I due hanno avuto una figlia nel 1995, Irelan per l’appunto, la party girl di cui parlavamo sopra.

Ed è proprio la 20enne Ireland che sta dando dei grattacapi a mamma e papà. La ragazza sarebbe ricoverata per curare la sua dipendenza da alcol e droghe, tanto che i genitori, nonostante il suo parere contrario, l’avrebbero portata in una clinica lussuosissima da 20mila dollari al mese con la speranza di portarla sulla buona strada.