Tutti i consigli per usare app di dating (e conoscere nuove persone) in totale sicurezzza

Fonte: iStock Online dating

È iniziato il conto alla rovescia anche per gli studenti universitari, che si preparano a (ri)cominciare un altro anno accademico. E per molti studenti fuorisede inizia una stagione di nuove esperienze e “prime volte”: le prime spese al supermercato, le prime lavatrici, il primo incontro con i coinquilini, i primi esami, la prima volta su una app di incontri.

Nuovi dati, presentati da Tinder, dimostrano infatti che proprio in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno universitario (tra agosto e settembre) le app di dating registrano il maggior afflusso di nuovi utenti, alla ricerca di connessioni ed esperienze.

L’utilizzo delle app di dating online può essere un’esperienza emozionante, ma anche estremamente difficile e spaventosa per coloro che si avventurano in questo mondo per la prima volta. Ecco allora che, insieme a Tinder, abbiamo preparato per voi alcuni consigli da mettere in pratica per vivere le app di dating nel migliore modo possibile: conoscendo nuove persone e divertendosi, ma sempre in totale sicurezza.

Chiediti se sei davvero pronta

Ricordati che la relazione parte sempre da te. Assicurati quindi di essere pronta al 100% prima di metterti

in gioco; emotivamente e mentalmente.

Prenditi del tempo per valutare se sei veramente in una fase della tua vita in cui desideri connetterti con nuove persone e aprirti a nuove possibilità romantiche. La consapevolezza di te stessa è la base per vivere un’esperienza positiva nell’uso delle app di dating e può aiutarti a stabilire relazioni più significative e soddisfacenti.

Stabilisci i tuoi limiti

Prima di iniziare qualsiasi conversazione o incontro, rifletti su ciò che ti senti a tuo agio a condividere o a fare. Definisci i tuoi confini emotivi, fisici e sessuali. Una volta stabiliti, è essenziale comunicarli apertamente e assertivamente con i potenziali partner. Questo passo non solo ti protegge, ma stabilisce anche una base di rispetto reciproco.

Ricorda che i limiti possono evolvere con il tempo, ma è fondamentale rimanere fedele a te stessa e ai tuoi valori mentre ti immergi nel mondo delle app di dating.

Metti in chiaro cosa stai cercando

Un elemento cruciale per usare in modo efficace e sicuro le app di dating è comunicare chiaramente ciò che stai cercando. Prima di iniziare qualsiasi interazione, rifletti sulle tue intenzioni e obiettivi. Se cerchi una relazione impegnata, un’amicizia o un’avventura casuale, sii sincera a riguardo. Questa chiarezza è fondamentale per evitare fraintendimenti e dispiaceri futuri.

L’onestà fin dall’inizio contribuisce a stabilire una base solida per qualsiasi relazione che possa svilupparsi dalle app di dating e riduce il rischio di incomprensioni.

Fai attenzione alle red flag (ma anche a quelle green)