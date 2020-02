Harry torna senza Meghan Markle: Kate Middleton sorride di nuovo

editato in: da

Harry è tornato in Inghilterra. Ma è da solo, sua moglie Meghan Markle è rimasta in Canada, almeno per il momento. Infatti, l’ex attrice è attesa a Londra per i primi di marzo quando dovrà svolgere gli ultimi impegni per la Corte. Oltre, stando a quanto riferiscono voci vicine ai Sussex, a ritagliarsi del tempo per visite private alle sue associazioni benefiche.

Intanto, il Principe, rientrato in patria per la prima volta dalla definizione della Megxit, ha tenuto un discorso pubblico a Edimburgo dove ha lanciato, per conto della Monarchia, una compagnia di viaggio eco-friendly.

Ai delegati ha chiesto di essere chiamato solo Harry. Così nell’introdurlo sul palco, Ayesha Hazarika, ha detto: “È stato chiaro nel dire di voler essere chiamato solo Harry. Quindi un caldo applauso scozzese a Harry”.

Dunque, il nipote della Regina ha ufficializzato pubblicamente la rinuncia ai titoli nobiliari. Dal primo aprile infatti lui e Meghan inizieranno la loro nuova vita da cittadini privati.

Mentre Harry si trovava in Scozia, sua cognata Kate Middleton era impegnata con un evento organizzato da SportsAid, l’associazione benefica di cui è patrona, che ha come scopo promuovere l’attività fisica tra i minori.

Dopo il look sottotono e lo sguardo stanco e cupo, sfoggiato a teatro con William la sera precedente, Kate ritrova il sorriso, impegnata in una gara di corsa e in altre discipline sportive come il taekwondo allo stadio di Londra, come mostrano le foto pubblicate sul profilo Twitter di Kensington Palace.

Per l’appuntamento in pista Lady Middleton ha scelto un look casual e low cost: giacca blu del brand canadese, Smythe, t-shirt verde con pantaloni ampi di Zara e sneaker bianche di Marks & Spencer che costano circa 34 euro.

Kate, oltre a mettersi in gioco con gli altri atleti, ha parlato con i genitori e gli istruttori sull’importanza dell’esercizio fisico, soprattutto nei bambini.

La Duchessa di Cambridge è apparsa molto serena e divertita. Come è noto, è un’amante dello sport e dell’attività all’aria aperta. Ma il suo buonumore forse è dovuto anche al fatto che Harry è tornato solo in Gran Bretagna.

Come è noto tra i due cognati c’era un ottimo rapporto, almeno fino all’ingresso nella Famiglia Reale di Meghan Markle. Il fatto che quest’ultima raggiungerà il marito solo ai primi di marzo, ha forse rallegrato Kate che potrebbe sperare in un incontro a tu per tu con Harry.

Infatti, dopo la decisione dei Sussex di separarsi dalla Monarchia, fonti vicine a Lady Middleton avevano parlato di un senso di rammarico di quest’ultima per non essere riuscita a parlare con Harry prima della sua partenza per il Canada.