Harry torna in pubblico e sembra felice

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare molto di Harry e Meghan, e le voci sul loro conto hanno preoccupato molto i fan della splendida famigliola. Ma nelle scorse ore il Duca di Sussex è tornato a farsi vedere in pubblico con un sorriso smagliante, cosa che ha rasserenato tutti.

L’occasione per tornare in pubblico è stata una videochiamata su Zoom con alcuni giovani volontari di Sport at the Heart, un’associazione benefica dei sobborghi londinesi che si occupa di fornire cibo e assistenza alle persone in difficoltà durante questa emergenza che stiamo vivendo. Harry ha così conosciuto tre ragazzi che stanno profondendo il loro impegno per la comunità, e li ha spronati a continuare in questo senso. Inoltre, ha ribadito l’importanza di non rinunciare all’attività sportiva per favorire la propria salute fisica e mentale. Il Duca sostiene da tempo questa associazione, tanto che due anni fa aveva visitato la sua sede a Brent. Ed è stato per i volontari un grande onore ottenere il suo riconoscimento, soprattutto in un momento così difficile.

Il video, condiviso dall’ente benefico sportivo Street Games, ci rivela qualche dettaglio in più su Harry e sulla sua famiglia. Per la prima volta lo vediamo nella sua nuova casa di Los Angeles, dove si è da poco trasferito con Meghan Markle e con il loro piccolo Archie. Le voci riguardanti una presunta crisi che la coppia starebbe vivendo sembrano essere del tutto infondate. In molti hanno parlato di guai finanziari, di difficoltà nel ritrovare il calore del contatto umano a causa dell’isolamento che i due coniugi starebbero attraversando da quando hanno abbandonato la Royal Family.

In realtà, sembra proprio che Harry e Meghan si stiano godendo la ritrovata felicità lontani dagli sguardi indiscreti e dagli impegni istituzionali cui ora non dovranno più sottoporsi. Possono finalmente crescere il loro piccolo Archie in totale serenità, potendo godere di una privacy che non avevano mai avuto. Il sorriso che Harry sfoggia durante la videochiamata pare simboleggiare questa tranquillità di cui sentiva tanto il bisogno: ora è veramente felice.

Rimangono tuttavia tesi i rapporti con la Royal Family, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Si attende con ansia la pubblicazione della biografia Finding Freedom, che promette di svelare tanti piccoli segreti su ciò che accadeva a Corte durante il periodo in cui Harry e Meghan vi facevano parte. Sembra proprio che la Regina Elisabetta II non abbia apprezzato la decisione di suo nipote di scrivere a chiare lettere i dettagli più torbidi della vita a Buckingham Palace.