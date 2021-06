Harry torna a casa per il memoriale di Diana. E Meghan resta in California

editato in: da

Lady Diana, gli uomini che ha amato

Harry è arrivato in Inghilterra per la cerimonia di inaugurazione della statua di Diana, in occasione del suo 60esimo compleanno. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Heathrow, il Principe si è ritirato a Frogmore Cottage, la sua ex casa, ora dimora di Eugenia di York e famiglia, dove trascorrerà i prossimi cinque giorni in autoisolamento secondo le norme anti-Covid.

Secondo quanto riportato dal Sun, la casa è stata divisa in due parti, per permettere a Harry di trascorrere la quarantena in serenità prima della cerimonia in onore della madre. Per Harry si tratta del secondo viaggio di ritorno a casa senza Meghan: qualche settimana fa infatti il Principe era tornato in Gran Bretagna per presenziare ai funerali del nonno Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile.

In quell’occasione la Markle, in dolce attesa della secondogenita, non era riuscita a partecipare alla cerimonia. Harry anche questa volta ha lasciato la moglie in California, nella loro villa da 11 milioni di dollari, con i figli Archie e Lilibet Diana.

La cerimonia in onore di Lady D è prevista per il primo luglio: come ha rivelato il Daily Mail, William e Harry hanno dovuto ridimensionare drasticamente la celebrazione di inaugurazione della statua in onore della “Principessa del popolo”, a causa dell’emergenza Covid. La presentazione della statua di Diana avrebbe dovuto svolgersi a Kensington Palace, con una grande festa con un centinaio di invitati.

I festeggiamenti in grande – con gli amici della Principessa Diana, l’ex staff e i sostenitori – saranno rimandati a settembre, e nel frattempo si terrà solo un piccolo incontro con la famiglia di Diana e i figli: un’amara delusione per tutti coloro che speravano in un riavvicinamento tra i due fratelli.

Del resto i rapporti tra i Principi sono ancora molto tesi e nemmeno la presenza ai funerali del nonno è riuscita ad appianare le ostilità. Dal canto loro sia Harry che William hanno fatto sapere agli amici che faranno del loro meglio per garantire un clima di serenità alla cerimonia e non oscurare con i loro dissapori la cerimonia per celebrare la figura e “l’impatto positivo” della madre.

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato la Famiglia Reale i fratelli si parlano a malapena: chissà se una cerimonia così intima permetterà un riavvicinamento tra i due.