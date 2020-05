Harry smascherato su Facebook. E Kate Middleton si allea con Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Harry viene smascherato su Facebook dai tabloid, mentre Kate Middleton sembra disposta a sotterrare l’ascia di guerra e ad allearsi con Meghan Markle. Non c’è pace per la Royal Family, costantemente sotto i riflettori e divisa da liti interne. L’ultima questione che ha coinvolto il nipote della Regina Elisabetta riguarda i social dove avrebbe creato un account falso, pubblicando diverse foto private.

Il Mirror afferma di aver scoperto un profilo Facebook del principe Harry, aperto pochi anni prima di sposarsi e rimasto attivo per diverso tempo. Fra i suoi amici oltre 400 personalità della Gran Bretagna, fra nobili, imprenditori e uomini d’affari. Il duca di Sussex avrebbe aperto il profilo per interagire sui social, usando lo pseudonimo di Spike Wells, soprannome usato in famiglia e con gli amici. Secondo il tabloid britannico, che ha avuto accesso all’account, Harry avrebbe postato diverse foto private, fra cui alcuni scatti con la sua storica ex Chelsy Davy.

La rivelazione avrebbe portato, ancora una volta, a tensioni con Meghan Markle, gelosa del passato amoroso del marito e decisa più che mai a fargli dimenticare la sua vita in Inghilterra. Anche se con difficoltà, Harry si sta abituando a poco a poco alla sua nuova esistenza a Los Angeles, dove è sbarcato dopo la Megxit per consentire alla moglie di riprendere la sua carriera di attrice, interrotta con l’addio alla serie Suits.

Nel frattempo anche Kate Middleton non sta vivendo un periodo semplice, ma le sue disavventure con i tabloid potrebbero riavvicinarla alla cognata. Meghan infatti ormai da tempo ha iniziato una battaglia contro la stampa britannica, accusata dai Sussex di aver sempre messo in cattiva luce la duchessa e di averla sottoposta a una pressione esagerata, pubblicando bugie e cattiverie sul suo conto. Ora che la Markle ha lasciato la Gran Bretagna (e la Royal Family), Catherine sembra intenzionata ad allearsi con lei in questa guerra contro il gossip.

Tutto nasce da un articolo del Tatler in cui si parla di una Kate Middleton provata dai doveri di Palazzo e in trappola. Secondo l’autrice del pezzo, dietro i sorrisi e il look curato della moglie di William, si nasconderebbe una profonda insoddisfazione. Indiscrezioni respinte con forza dalla duchessa di Cambridge che, in base a fonti vicine alla Royal Family, starebbe stufa dei pettegolezzi sul suo conto e pronta a contrastare l’invadenza della stampa britannica, anche a costo di allearsi proprio con Meghan Markle.