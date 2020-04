Harry si oppone a Meghan. Kate e William sempre più preoccupati

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Harry si oppone a Meghan Markle, rifiutandosi di andare ancora una volta contro la Regina, mentre Kate Middleton e William sono sempre più preoccupati. Non è un bel periodo questo per la Royal Family che sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria in Gran Bretagna e le conseguenze della Megxit.

La famiglia è sempre più divisa: da una parte Harry e Meghan, dall’altra William e Kate, appoggiati dalla Regina. Il secondogenito di Diana non è tornato a Londra nemmeno dopo aver scoperto che Carlo era positivo al Coronavirus. A impedirglielo sarebbe stata proprio la Markle, pronta a costruire la sua nuova vita lontano dalla Royal Family negli Stati Uniti e per nulla disposta a nuovi sacrifici.

E se Harry ha scelto di piegarsi alla volontà della moglie, trasferendosi dal Canada a Los Angeles per favorire la sua carriera, sembra che nelle ultime settimane la situazione sia cambiata. Secondo quanto riporta il Sun, il duca di Sussex si sarebbe stancato delle richieste di Meghan e avrebbe iniziato a dettare le sue condizioni. In particolare Harry avrebbe rifiutato molti lavori proposti da Nick Collins, il manager della Markle, perché mettevano in imbarazzo la Regina.

Il Principe avrebbe ribadito di voler proteggere la famiglia reale, rifiutando contratti milionari pur di non ferire nessuno. Un atteggiamento che avrebbe portato ad accesi scontri con Meghan, soprattutto ora che la coppia deve guadagnarsi da vivere. E mentre Harry continua a scontrarsi con la Markle, William e Kate Middleton sono sempre più preoccupati.

Il Mirror rivela che la situazione a Londra sarebbe piuttosto tesa e che i duchi di Cambridge, lontani dalla Regina e da Carlo, sarebbero in difficoltà. Da quando la Sovrana ha scelto l’isolamento, William e Catherine si sono assunti molte responsabilità e iniziano a sentirne il peso.

“Sono estremamente preoccupati – ha confessato una fonte -. Sono molto coinvolti e stanno cercando di fare in qualche modo la loro parte e svolgere comunque un ruolo in tutta la vicenda”. Nel frattempo le distanze fra Harry e William aumentano sempre di più, mentre Meghan Markle continua a progettare un futuro che non comprende la famiglia di suo marito.