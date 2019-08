Harry regala l’anello di Lady Diana a Kate e non a Meghan

editato in: da

Il Principe Harry ha deciso di regalare l’anello di Lady Diana da 300 mila sterline a Kate Middleton anziché a Meghan Markle.

In questi giorni in Gran Bretagna non si parla d’altro che del gesto del duca di Sussex che ha lasciato tutti sorpresi. A rivelarlo alcune fonti di Corte in un documentario, uscito di recente, che racconta la vita di Lady Diana, ma anche il ricordo dei figli. Dopo la morte della Principessa del Galles, come è noto i suoi gioielli vennero divisi in parti uguali fra Harry e William.

Il secondogenito scelse come ricordo della madre un anello zaffiro di Ceylon, che Carlo donò a Diana nel 1981. Oggi il prezioso viene sfoggiato sempre da Kate Middleton. Come mai? Nel suo testamento la Principessa aveva chiesto di regalare i gioielli ai figli in modo da donarli in qualche modo anche alle loro mogli. L’anello però non è andato a Meghan Markle, ma alla duchessa di Cambridge.

La spiegazione di questa decisione è molto semplice. Harry decise di regalare l’anello a Kate nel 2011 quando ancora non conosceva Meghan e sognava un amore come quello fra la duchessa e il fratello. Vedendoli così affiatati e legati, il secondogenito di Lady D decise di separarsi dal prezioso ricordo della madre e lo donò a William che, poco tempo dopo, usò l’anello per chiedere la mano della Middleton.

Il resto è storia. Harry scelse di donare a Kate il gioiello di Diana in forza del loro legame e come omaggio ad una futura Regina. Solo oggi scopriamo la volontà di non conservare quel cimelio per la donna che avrebbe conosciuto pochi anni dopo. Secondo fonti di Corte, il duca di Sussex non si è mai pentito di quella scelta.

Il rapporto con Kate, d’altronde, è sempre stato ottimo, così come quello con William. Solo negli ultimi anni, complice l’entrata in scena di Meghan Markle, la situazione sembra cambiata, con tensioni e qualche litigio. E c’è chi è pronto a giurare che l’ex star di Suits avrebbe preferito stringere fra le dita il gioiello anziché vederlo sulla mano della rivale.