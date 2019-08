Harry in pubblico dopo le polemiche: Meghan diserta l’evento e rimane a casa

editato in: da

Harry torna a mostrarsi in pubblico dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma Meghan Markle resta a casa.

La prima estate da mamma è stata piuttosto difficile per la duchessa di Sussex, travolta da critiche e accuse. A far infuriare i tabloid e i sudditi di Sua Maestà le vacanze della coppia, prima a Ibiza (con una spesa di 100 mila euro per pochi giorni), poi a Nizza. In entrambi casi Meghan e Harry hanno viaggiato su un jet privato, scatenando l’ira degli ambientalisti, che li hanno definiti “falsi e ipocriti”.

A peggiorare la situazione la scelta di William e Kate Middleton di raggiungere Balmoral insieme a tutta la famiglia viaggiando su un volo low cost e spendendo una cifra irrisoria. Un vero e proprio smacco per Harry e Meghan Markle che, a quanto pare, non riescono a recuperare terreno e a farsi apprezzare dai sudditi.

A niente sono servite le parole di difesa pronunciate dagli amici vip, Elton John in primis, ormai Meghan viene descritta da tutti come una star di Hollywood capricciosa e abituata al lusso, sposata con Harry che, a quando pare, non riesce a dirle di “no”. Il protocollo reale impone alla coppia di non rispondere ad accuse e insinuazioni, ma fonti di Corte riferiscono che la Markle è furiosa per quanto sta accadendo.

Per questo motivo avrebbe scelto di non partecipare insieme a Harry a un evento che si è tenuto nello stadio Wembley. Mentre la duchessa di Sussex è rimasta a Frogmore Cottage insieme al piccolo Archie, il secondogenito di Diana ha preso parte alla finale della Rugby Football League.

Nelle foto della manifestazione, postate sul profilo ufficiale della coppia su Instagram, Harry appare sorridente, ma non rilassato come sempre. In molti sono convinti che il duca sia turbato da quanto sta accadendo. La stampa non la smette di accanirsi contro Meghan e ogni apparizione pubblica della coppia viene criticata: prima la premiere del Re Leone, poi la partita di polo. Il favore dei sudditi ora sembra tutto rivolto nei confronti di Kate e William, sempre più vicini al trono e sempre più amati.